С начала года предприятия УрФО разместили 10 выпусков облигаций на 55 миллиардов рублей

Долговые инструменты фондового рынка набирают популярность. Фото: Алексей Кунилов

С начала 2021 года зарегистрированные на территории Уральского федерального округа предприятия разместили 10 выпусков биржевых и коммерческих облигаций. Общая стоимость этих ценных бумаг составила 55 миллиардов рублей.

Как рассказали в Уральском главном управлении Центрального банка РФ, из их числа две компании-эмитента впервые разместили облигационные выпуски. Сумма заимствований этих организаций составила 20 миллиардов рублей.

На сегодняшний день на фондовом рынке представлены уральские компании, которые работают в энергетике, машиностроении, девелопменте, строительстве, сельском хозяйстве и торговле. Общий объём заимствований эмитентов колеблется в зависимости от масштабов их проектов – от 40 миллионов до 200 миллиардов рублей. Срок размещения облигаций – от одного года до 15 лет.

В управлении отметили, что в этом году интерес вызывает тема ESG – «зеленого» и социального инвестирования. В июле 2021 года дебютный выпуск облигаций компании из Свердловской области был включен в сектор устойчивого развития Московской биржи. Привлечённые средства планируется направить на реализацию проектов, снижающих воздействие на окружающую среду, в частности, на производство экологически чистого транспорта.

По словам начальника управления корпоративных отношений Уральского ГУ Банка России Натальи Бадановой, сейчас долговые инструменты фондового рынка, как альтернатива банковским кредитам, набирают популярность. «Мы планируем разъяснять потенциальным эмитентам особенности выпуска таких инструментов, как «зеленые» облигации», – отметила она.

Как писала «Областная газета», в июле завершился период, в течение которого ломбарды должны были получить допуск на финансовый рынок страны. В Свердловской области право вести легальную работу получили 66 заведений.