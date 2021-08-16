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16 августа 2021, 15:07

Девять свердловских муниципалитетов получили высшую оценку качества управления финансами

бюджетная политика

Годом ранее за хорошую бюджетную политику были отмечены пять территорий. Фото: Павел Ворожцов

Девять свердловских муниципалитетов продемонстрировали лучшее качество управления бюджетным процессом. Ещё в 64 муниципалитетах уровень управления финансовыми процессами был оценён как II и III степени качества.

Региональный минфин проанализировал и оценил качество управления бюджетным процессом на местах по итогам 2020 года. По результатам рейтинга, I степень качества присвоена:

  • Верхней Салде,
  • Новоуральску,
  • посёлку Уральский,
  • Богдановичу,
  • ЗАТО Свободный,
  • Ирбитскому муниципальному образованию,
  • Первоуральску,
  • Белоярскому,
  • Гаринскому городскому округу.

II степень качества присвоена 47-ми муниципалитетам, в том числе и Екатеринбургу, III степень качества присуждена — 17-ти, рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

Напомним, по итогам 2019 года I степень качества была присвоена только пяти муниципальным образованиям. Как писала «Областная газета» в их число вошли: Верхнесалдинский, Качканарский, Гаринский, Арамильский городские округа и Екатеринбург. II степень качества была присвоена 53 муниципальным образованиям, III степень - у 15.

Исполняющая обязанности министра финансов Свердловской области Светлана Климук, сообщила, что оценка управления муниципальными финансами проводилась по пяти направлениям: бюджетное планирование, исполнение бюджета, управление долговыми обязательствами, оказание муниципальных услуг, прозрачность бюджетного процесса, соблюдение бюджетного законодательства.

«Основная цель такой оценки – стимулировать муниципальные образования проводить ответственную, взвешенную бюджетную политику», – пояснила она.

Областная газета Свердловской области

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