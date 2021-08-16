ЦБ РФ выпускает памятную монету "Паровоз Черепановых"

Монета будет выпущена тиражом три тысячи штук. Фото: скриншот из видео на сайте ЦБ РФ.

Банк России в понедельник, 16 августа, выпускает в обращение памятную монету, посвящённую первому российскому паровозу. Монета "Паровоз Черепановых" откроет новую серию "Изобретения России".

Диаметр монеты составляет 39 мм, масса драгоценного металла в чистоте - 31,1 г, проба сплава - 925, качество "пруф".

На лицевой стороне находится рельефное изображение Герба РФ, обозначение металла по таблице Менделеева, проба сплава, дата выпуска, номинал и товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора. На оборотной стороне - рельефное изображение паровоза, управляемого рабочим, с элементами красного цвета.

Номинал памятной монеты составляет 3 рубля. Она будет выпущена тиражом три тысячи штук.

"Паровоз Черепановых - первый паровоз, построенный в России. Его создали Ефим и Мирон Черепановы в 1834 году на Выйском заводе, входившем в состав Нижнетагильских заводов", - говорится в сообщении на сайте ЦБ РФ.

Напомним, на прошлой неделе Банк России выпустил памятную монету, посвящённую Константину Циолковскому.