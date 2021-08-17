Оценку управления муниципальными финансами в Свердловской области проводят ежегодно начиная с 2010 года Фото: Галина Соловьева

Министерство финансов Свердловской области оценило качество управления бюджетным процессом в муниципалитетах региона по итогам 2020 года. Лидерами рейтинга стали девять территорий.

Верхней Салде, Новоуральску, посёлку Уральский, Богдановичу, ЗАТО Свободный, Ирбитскому муниципальному образованию, Первоуральску, Белоярскому и Гаринскому городским округам присвоили I степень качества управления финансами.

II степень качества была присвоена Екатеринбургу, Нижнему Тагилу, Каменск-Уральскому городскому округу, Верхней Пышме и ещё 43 муниципалитетам. Финансовая деятельность 17 территорий, среди которых – Серов, Дегтярск и Ивдель, оценена III степенью качества.

При составлении рейтинга минфин руководствовался показателями по пяти направлениям:

бюджетное планирование;

исполнение бюджета;

управление долговыми обязательствами;

оказание муниципальных услуг;

степень прозрачности бюджетного процесса.

Как следует из опубликованных на сайте министерства данных о результатах рейтинга, в большинстве случаев комплексная оценка была снижена за превышение норматива по расходам на содержание органов местного самоуправления. С такой проблемой столкнулись 52 муниципалитета. Нарушения бюджетного законодательства при использовании средств обнаружили в 28 территориях. Также поводами для снижения итоговых баллов стали превышение лимитов по объёмам муниципальных заимствований, дефициту бюджета и муниципальному долгу, а также использование средств не по целевому назначению.

– Основная цель такой оценки – стимулировать муниципальные образования проводить ответственную, взвешенную бюджетную политику, – пояснила первый заместитель министра финансов региона Светлана Климук.

В минфине Свердловской области пояснили «ОГ», что материального вознаграждения для лидеров рейтинга в этом году не предусмотрено, хотя ранее муниципалитетам, попавшим в I и II группы качества, выделяли по 100 млн рублей, которые территории могли потратить на любые свои нужды. В этом году осуществлению выплат помешала пандемия коронавируса, но в министерстве надеются, что со следующего года деньги снова начнут выплачивать.

Кстати В 2019 году лучшие результаты показали только пять муниципалитетов, два из которых – Верхняя Салда и Гаринский городской округ – повторили успех и в 2020 году. В свою очередь, Екатеринбург, Качканар и Арамиль за год немного ухудшили свои показатели.

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