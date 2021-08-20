Бизнес не ощутил снижения административного давления

Лидерами по числу проверок свердловского бизнеса стали восемь контрольно-надзорных органов, в том числе Роспотребнадзор, Роструд и МЧС. Фото: Алексей Кунилов.

В прошлом году из-за пандемии в России значительно снизилось количество проверок, проводимых контрольно-надзорными органами на предприятиях малого и среднего бизнеса. Однако сами предприниматели говорят о том, что снижения административного давления они не заметили.

Речь об этом зашла на вчерашней встрече представителей власти, контрольно-надзорных органов и бизнес-сообщества Свердловской области. Дискуссия прошла на площадке «Точки кипения» в Екатеринбурге с участием первого заместителя губернатора Свердловской области и регионального Уполномоченного по защите прав предпринимателей. Центральной темой для обсуждения стал ежегодный доклад федерального бизнес-омбудсмена Бориса Титова Президенту России «Административное давление - 2021».

Из доклада следует, что в связи с введением в прошлом году моратория на проведение проверок в отношении МСП их количество в стране снизилось на 60 процентов. Как отметила свердловский бизнес-омбудсмен Елена Артюх, вопреки опасениям это не привело к росту числа нарушений, которые предприниматели допускают в своей работе. Может быть, тогда в таком количестве проверки бизнеса и не нужны?

Несмотря на снижение числа контрольно-надзорных мероприятий, предприниматели говорят, что за последний год административная нагрузка на их бизнес, наоборот, увеличилась (так ответили 41,9 процента опрошенных российских бизнесменов) или не изменилась (43,5 процента ответов). Более того, у многих представителей МСП нет надежды на то, что в текущем году ситуация изменится к лучшему: только пятая часть респондентов ожидает снижения административной нагрузки.

Чтобы исправить такое положение дел, в России уже третий год составляют “Индекс административного давления” на бизнес. Он представляет собой рейтинг регионов, который помогает отследить их динамику по показателям, основанным на официальной статистике. Это:

доля предупреждений от общего числа наказаний;

доля организаций, подвергнутых контролю и надзору;

доля штрафов, наложенных без проведения проверок;

фискальная ориентированность контрольно-надзорной деятельности.

Рейтинг В топ-10 рейтинга регионов с наименьшим давлением контрольно-надзорных органов на бизнес вошли Ульяновская область, республики Удмуртия и Адыгея, Калужская, Тюменская области, Алтайский край, Кировская область, Краснодарский край, республики Башкортостан и Калмыкия. В прошлом году Свердловская область значительно улучшила свои предыдущие результаты. Ранее она занимала 44-е и 48-е место, а теперь вошла в топ-30 рейтинга. Рост сразу на несколько позиций произошёл, в частности, потому, что Средний Урал оказался в числе регионов, показавших лучший результат по доле организаций и ИП, подвергнутых контролю и надзору со стороны Ростехнадзора (0,6 процента, тогда как средний по стране показатель - 3,9 процента. В то же время регион стал аутсайдером по доле штрафов, назначенных Россельхознадзором без проверок (98,4 процента, это почти на 30 процентов больше среднероссийского уровня). Первый замгубернатора Свердловской области отметил, что у региона есть все предпосылки для дальнейшего снижения административного давления на бизнес.