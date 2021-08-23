Свердловские власти урезали финансирование программы повышения инвестпривлекательности региона

Бюджет программы «похудел» на 626 миллионов рублей. Фото: Галина Соловьёва

Правительство Среднего Урала внесло изменения в региональную государственную программу «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года». В ходе корректировки чиновники снизили объёмы финансирования госпрограммы.

Такие данные содержатся в опубликованном на официальном портале правовой информации Свердловской области постановлении регионального кабмина. Из документа следует, что изначально на реализацию программы предполагалось направить из всех источников финансирования почти 32,955 миллиарда рублей. Однако эта сумма была сокращена на 626 миллионов рублей - до 32,328 миллиарда рублей.

В частности, на 596 миллионов рублей до 15,365 миллиарда рублей урезали размеры ассигнований из областного бюджета, в том числе:

в 2022 году - на 197 миллионов - до 625 миллионов рублей,

в 2023 году - на 398 миллионов - до 819 миллионов рублей.

Объём средств, которые будут направлены на реализацию госпрограммы из местных бюджетов, урезан почти на 30 миллионов - до 349 миллионов рублей, в том числе:

в 2022 году - на 13 миллионов - до почти 26 миллионов рублей,

в 2023 году - почти на 16 миллионов - до 23 миллионов рублей.

Напомним, в конце июня на площадке полпредства Президента РФ в Уральском федеральном округе открылся окружной координационный центр. Главным направлением его деятельности является сбор и оперативная обработка информации, поступающей из центров управления регионами. Специалисты центра занимаются аналитикой и подготовкой материалов, характеризующих социально-экономические процессы в каждом отдельно взятом регионе, в том числе для повышения инвестиционной привлекательности Среднего Урала.