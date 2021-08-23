В России создадут модель туристического цифрового паспорта региона

Кабмин РФ вдвое сократит сроки выдачи льготных кредитов для туротрасли. Фото: Галина Соловьёва

В ходе заседания президиума правительственной комиссии по развитию туризма были приняты решения в сфере цифровизации отрасли и рассмотрены предложения по оптимизации порядка выдачи льготных кредитов в данной сфере под 3–5%. Участники совещания также обсудили обустройство туристических центров городов.

Зампред Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, под руководством которого состоялось заседание, отметил успешную работу по сокращению общего времени выдачи льготных кредитов на туристические проекты. По его словам, время, затрачиваемое и банками, и заёмщиками при оформлении кредитных договоров должно сократиться вдвое – с 194 до 87 дней».

Как сообщили в пресс-службе Правительства РФ, программа льготного кредитования предусматривает выдачу средств под 3–5% годовых на срок до 15 лет. Полученные деньги можно израсходовать на строительство или реконструкцию гостиниц и туристических комплексов. Размер кредита может варьироваться от 100 миллионов до 70 миллиардов рублей.

Ростуризм начал принимать от банков инвестиционные проекты для включения в программу льготного кредитования бизнеса, которая была запущена в России впервые. Для этих целей было отобрано 20 кредитных организаций, включая основные системообразующие банки.

Сейчас Правительство РФ ведёт оцифровку туристических характеристик регионов. Вскоре будет создана типовая модель туристического цифрового паспорта, которая будет учитывать порядка 30 ключевых параметров, влияющих на развитие туризма.

Участники мероприятия обсудили и вопросы поддержки обустройства туристических центров городов. Нацпроектом предусмотрены гранты для регионов, средства из которых можно будет направить на создание привлекательных и комфортных туристических центров. Поддержку распределят на конкурсной основе.

Напомним, в июле глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил новый состав Координационного совета по развитию туризма. Как писала «Областная газета», в обновлённый состав совета вошли ведущие эксперты отрасли.