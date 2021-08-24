Свердловская область вошла число регионов с наименьшим уровнем бедности

По итогам 2020 года в стране числилось 17,8 млн граждан с доходами ниже прожиточного минимума. Фото: Алексей Кунилов

Уровень бедности по России составляет 12,1 процента. Об этом в ходе пленарной сессии форума «Сообщество» заявил замдиректора департамента информационных технологий Минтруда Андрей Лебедев. По его данным, по итогам 2020 года в стране числилось 17,8 млн граждан с доходами ниже прожиточного минимума, сообщает ТАСС.

Наименьший уровень бедности – от 5 до 10 процентов граждан с доходами ниже прожиточного минимума – помимо Свердловской области выявлен в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Калужской, Ленинградской, Нижегородской, Курской, Белгородской, Воронежской и Ярославской областях, Республике Татарстан, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Магаданской и Сахалинской областях, Чукотском АО.

Самый высокий уровень бедности зарегистрирован в Туве (34,1 процента), Ингушетии (30 процентов), Кабардино-Балкарии (24,2 процента) и в Республике Алтай (более 23 процентов).

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».