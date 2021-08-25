Госдолг России превысил 20 триллионов рублей

Внутренний долг составил 16 186 672,1 млн рублей. Фото: Павел Ворожцов.

По итогам первого полугодия 2021 года госдолг России увеличился на 1,48 трлн рублей и составил 20,4 трлн рублей. Соответствующие данные опубликованы на сайте Счётной палаты.

"По предварительным данным, за первое полугодие 2021 года государственный долг Российской Федерации увеличился на 1 483 105,4 млн рублей, или на 7,8 %, и по состоянию на 1 июля 2021 года составил 20 423 507,6 млн рублей (17,7% прогнозируемого объёма ВВП)", - говорится в отчёте.

В документе также отмечается, что внутренний долг увеличился на 1 435 234,1 млн рублей и составил 16 186 672,1 млн рублей. Внешний долг РФ составил 58 542,2 млн долларов США (+ 1 839,3 млн долларов США). В рублёвом эквиваленте - насчитывается долг в 4 236 835,5 млн рублей.

Фото: сайт Счётной палаты

Напомним, по итогам первого квартала текущего года долг составлял 19,68 трлн рублей.