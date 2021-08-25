Михаил Мишустин подписал документ о продлении программы "Семейная ипотека" до 2024 года

Получить займы под 6% годовых на покупку жилья или строительство частных домов можно будет до 2024 года. Фото: Павел Ворожцов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по поручению Президента России Владимира Путина подписал постановление о продлении программы "Семейной ипотеки". Получить займы под 6% годовых на покупку жилья или строительство частных домов можно будет до 2024 года.

Глава кабмина заявил, что решение о продлении программы позволит не только помочь большему числу семей получить собственное жильё по сниженной ставке, но и поддержать ряд отраслей, а также укрепить спрос на строительные материалы и мебель.

"Чтобы обеспечить эти изменения, Правительство более чем в два раза увеличивает лимит средств на выдачу кредитов – до 1,7 трлн рублей", - передаёт его слова пресс-служба Правительства.

Первоначальный взнос по семейной ипотеке составляет от 15% стоимости жилья. В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях максимальная сумма кредита составляет 12 млн рублей, в то время как в других регионах России - 6 млн рублей. Государство возвращает банкам разницу между льготной и рыночной ипотечной ставками.

Отметим, что программа "Семейная ипотека" была запущена в 2018 году. Изначально она была доступна тем семьям, в которых после 1 января 2018 года родился второй или последующий ребёнок. С 1 июля 2021 года по поручению Владимира Путина программа была расширена и на те семьи, в которых после 1 января 2018 года родился один ребёнок.

Напомним, что о решении продлить льготную семейную ипотеку до конца 2023 года премьер-министр объявил 17 августа.

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