Автор: Алексей Кунилов

Свердловчане активно тратят школьные пособия на компьютеры и канцтовары

МТС Банк изучил траты свердловчан, связанные с приближением нового учебного года. Анализ расходов с карт клиентов показал, что с 1 по 15 августа 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше всего увеличились покупки компьютерной техники и канцтоваров – в 3 раза и на 37% соответственно.

2 августа в России начали выдавать единовременные пособия на школьников в размере 10 000 рублей, что побудило родителей заняться приготовлениями к учебному году уже в начале августа.

Лидерами по росту транзакций в первую половину августа стали компьютеры и комплектующие к ним – их продажи выросли в 3 раза год к году. Средний чек при этом снизился на 28% до 4650 рублей.

На втором месте оказались магазины школьных принадлежностей и канцтоваров – здесь рост составил 37%, средний чек вырос на 64% до 750 рублей.

Положительную динамику в первую декаду августа по сравнению с прошлым годом показали покупки детской одежды (+31%), спортивной формы (+14%) и книг (+11%). Средние чеки также выросли во всех категориях: детская одежда – на 4% до 1440 рублей, спортивная одежда – на 10% до 2110 рублей и книжные магазины – на 11% до 415 рублей,

Методология исследования

Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС Банка в Свердловской области. Учитывались платёжные операции с 1 по 15 августа 2020-2021 годов по соответствующим МСС-кодам.