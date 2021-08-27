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27 августа 2021, 19:45

ЦБ РФ выпускает инвестиционную монету "Георгий Победоносец"

Монета

Её тираж составит до 500 тыс. штук. Фото: пресс-служба ЦБ РФ.

Банк России 30 августа выпустит в обращение инвестиционную серебряную монету "Георгий Победоносец". Её тираж составит до 500 тыс. штук.

Согласно информации на сайте ЦБ РФ, диаметр новой монеты номиналом 3 рубля составляет 39 мм. Масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба — 999.

На лицевой стороне изображён Герб России, указан номинал и год выпуска, обозначение металла по Периодической системе элементов Менделеева, проба, товарный знак монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте. На обратной стороне — рельефное изображение Георгия Победоносца на коне.

Монета изготовлена качеством "анциркулейтед".

Напомним, что в январе текущего года Банк России выпускал золотую инвестиционную монету "Георгий Победоносец" номиналом 50 рублей.

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Областная газета Свердловской области

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