Правительство включило сахар в перечень сельхозпродукции для проведения государственных интервенций

Правительство РФ расширило перечень сельскохозяйственной продукции для проведения государственных интервенций. Теперь этот механизм можно будет использовать на рынке сахара.
Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Механизм интервенции используют для регулирования цен и поддержки сельхозпроизводителей. Когда цена на продукт низкая, государство закупает у аграриев продукцию в интервенционный фонд, а когда цена поднимается - продаёт. Такие действия должны привести к стабилизации рынка.
Формирование государственного интервенционного фонда начнётся в 2022 году.
Ранее Правительство приняло комплекс мер по снижению цен на продовольствие, разработанный по поручению Президента.
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