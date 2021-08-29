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Экономика
29 августа 2021, 16:35

Правительство включило сахар в перечень сельхозпродукции для проведения государственных интервенций

Сахар

Цены на сахар - актуальная проблема для жителей России. Фото: Алексей Кунилов

Правительство РФ расширило перечень сельскохозяйственной продукции для проведения государственных интервенций. Теперь этот механизм можно будет использовать на рынке сахара.

Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Механизм интервенции используют для регулирования цен и поддержки сельхозпроизводителей. Когда цена на продукт низкая, государство закупает у аграриев продукцию в интервенционный фонд, а когда цена поднимается - продаёт. Такие действия должны привести к стабилизации рынка.

Формирование государственного интервенционного фонда начнётся в 2022 году.

Ранее Правительство приняло комплекс мер по снижению цен на продовольствие, разработанный по поручению Президента.

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Областная газета Свердловской области

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