Forbes назвал основателей компании Wildberries богатейшей семьёй России

Состояние гендиректора компании Wildberries Татьяны Бакальчук оценивается в 13 млрд долларов. Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Правительства РФ.

Журнал Forbes обновил топ-10 самых богатых российских семей. Первое место заняли владельцы одного из крупнейших интернет-ретейлеров России Wildberries супруги Татьяна и Владислав Бакальчук.

Согласно данным издания, общее состояние семейства оценивается в 13,1 млрд долларов, из которых 13 млрд долларов - состояние гендиректора компании Татьяны Бакальчук. За прошедший год она увеличила свой доход более чем в 10 раз - ещё год назад Forbes оценивал стоимость Wildberries в 1 млрд долларов.

На втором месте в рейтинге журнала расположилась семья Гурьевых, которая владеет компанией "Фосагро". Состояние заместителя председателя совета директоров предприятия Андрея Гурьева оценивается в 6,3 млрд долларов, а состояние его супруги, совладельца "Фосагро", Евгении Гурьевой - в 580 млн долларов. Данные о доходах остальных членов семьи не разглашаются.

В пятёрку самых богатых семей также вошли Ротенберги, суммарное состояние которых оценивается в 5,95 млрд долларов, Гуцериевы - 3,7 млрд долларов и Евтушенковы - 3,2 млрд долларов.

Совокупное состояние вошедших в рейтинг семей за год выросло на $16,1 млрд, до $42,9 млрд. Стоимость компаний зафиксирована по состоянию на 27 июля 2021 года.

В прошлом году богатейшей семьёй России Forbes назвал Ротенбергов. Второе место было у Гурьевых, а третье - у Гуцериевых.

Напомним, неделю назад стало известно, что в в Екатеринбурге построят крупный логистический центр Wildberries. Соглашение о реализации проекта подписали глава Среднего Урала и гендиректор онлайн-ретейлера.

Читайте также:

Свердловчане стали чаще оформлять покупки в Интернете.