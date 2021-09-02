Россия нарастит в сентябре нефтедобычу на 100 тысяч баррелей в сутки

Встречу стран ОПЕК и не-ОПЕК провёл вице-премьер Александр Новак. Фото: пресс-служба Кремля

Зампред Правительства РФ Александр Новак провёл 20-е заседание министерской встречи стран ОПЕК и не-ОПЕК. Участники мероприятия рассмотрели исполнение ранее взятых обязательств по корректировке добычи в июле, а также обсудили планы по увеличению нефтедобычи.

По словам вице-премьера, было принято решение увеличить добычу нефти в октябре на 400 тысяч баррелей в сутки. «Для России это означает, что мы увеличиваем добычу примерно на 100 тысяч баррелей в сутки дополнительно к августу в сентябре и октябре», – пояснил Александр Новак.

Таким образом Россия продолжает планомерно восстанавливать добычу «чёрного золота», которая была сокращена из-за пандемии коронавирусной инфекции, отметили в пресс-службе Правительства. Зампред кабмина сообщил, что к октябрю добыча будет восстановлена до 1,3 миллиона баррелей в сутки, что составит 65% к уровню мая 2020 года (2 миллиона баррелей). Это очень хороший показатель, восстановление идёт быстрыми темпами. Думаю, что мы в начале следующего года, к маю, выйдем на докризисный уровень», – спрогнозировал вице-премьер.

Хорошим признаком восстановления является возрастающий спрос на нефть во всём мире. По его словам, текущий уровень спроса достигает 95 миллионов баррелей в сутки, что ниже докризисного уровня в 101 миллион баррелей. «Это значительное восстановление. Мы видим, что восстанавливаются авиаперевозки – уже на 83% от докризисного уровня, автомобильные перевозки фактически уже восстановлены. Все эти факторы влияют на рынок, безусловно, мы его будем мониторить ежемесячно», – сообщил Александр Новак.

Следующая министерская встреча стран ОПЕК+ запланирована на начало октября.

Как писала «Областная газета», в июле страны - члены ОПЕК+ договорились с августа суммарно увеличить нефтедобычу на 400 тысяч баррелей в сутки. Достигнутые договорённости по объёмам добычи будут действовать до конца 2022 года. На декабрь 2021 года запланирована оценка состояния рынка и ситуации в странах, входящих в ОПЕК+, чтобы скорректировать квоты. Напомним, что в апреле страны договорились об увеличении добычи нефти в мае и июне на 350 тысяч баррелей в сутки, а в июле - на 441 тысячу. В рамках сделки Россия за эти три месяца планировала нарастить добычу на 114 тысяч баррелей в сутки.