Глава Минтруда заявил о возвращении рынка труда в России к допандемийному уровню

Уровень безработицы снизился с 4,7% в прошлом году до 4,5% в нынешнем. Фото: Галина Соловьёва.

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что показатели рынка труда в стране вернулись к допандемийному уровню. По сравнению с прошлым годом, число людей, стоящих на учёте в центрах занятости, снизилось в 3,7 раза.

Об этом зашла речь в рамках Восточного экономического форума. Антон Котяков отметил, что уровень безработицы снизился с 4,7% в прошлом году до 4,5% в нынешнем.

"Вчера буквально у нас вышли данные Росстата последние. По состоянию на 1 августа рынок труда вернулся в целом в Российской Федерации на допандемический уровень", - передаёт его слова ТАСС.

Как отметил глава Минтруда, в прошлом году на учёте в центрах занятости стояли около 3,7 млн человек, а уже в этом году - порядка 1 млн. Антон Котяков также добавил, что почти 60% граждан, стоящих на учёте, не имеют высшего или среднего профессионального образования. В стране для таких граждан должны быть созданы долгосрочные образовательные программы.

Отметим, что, по данным департамента по труду и занятости Свердловской области на 27 августа, в региональных центрах занятости зарегистрирован 32 141 человек. Уровень регистрируемой безработицы составляет 1,53%.

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