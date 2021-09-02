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Экономика
2 сентября 2021, 13:42

Минфин РФ назвал низким качество управления финансами в Свердловской области

Бюджет

Свердловская область оказалась в группе регионов с низким качеством управления финансами наряду с Республиками Ингушетия, Калмыкия, Тыва и Еврейской автономной областью. Фото: Галина Соловьева

Министерство финансов России оценило качество управления региональными финансами за 2020 год. Свердловская область оказалась в числе 17 субъектов РФ, признанных аутсайдерами в этом направлении.

Как следует из отчёта Минфина, причиной попадания Свердловской области в ряд регионов с низким качеством управления финансами стало нарушение условий соглашений по предоставлению кредитов из федерального бюджета. Кроме нашего региона подобное нарушение допустили, в частности, Республики Ингушетия, Калмыкия, Тыва и Еврейская автономная область.

В предыдущие годы дела с организацией бюджетного процесса на Среднем Урале обстояли лучше. Так, по итогам 2018 года Свердловской области была присвоена I степень качества управления финансами, в 2019 году – она опустилась в группу регионов со II степенью качества, а теперь и вовсе оказалась в последней, третьей, группе.

Результаты финансовой деятельности других регионов УрФО по итогам 2020 года были оценены выше: Тюменская область, ХМАО и ЯНАО – отнесены Минфином к числу лидеров, а Курганская и Челябинская области – к числу регионов со средним показателем.

Кстати

  • На конец 2018 года государственный долг Свердловской области составлял 72,8 млрд рублей, 19,7 млрд из них – это кредиты, полученные от бюджетов других уровней, в том числе от федерального.
  • По итогам 2019 года госдолг вырос до 77,2 млрд рублей, а бюджетные кредиты – до 18,8 млрд.
  • В прошлом году госдолг увеличился ещё заметнее – до 114,4 млрд рублей, из них на бюджетные кредиты приходилось уже почти 34 млрд.
  • По состоянию на 1 августа 2021 года, госдолг Свердловской области составляет 109,1 млрд рублей, сумма долгов по бюджетным кредитам – 33,1 млрд.

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    Областная газета Свердловской области

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