Участок земли у озера Шарташ выставили на аукцион за 6 тыс. рублей в год

Земельный участок обойдётся арендатору всего в 500 рублей в месяц. Фото: Галина Соловьёва.

Фонд имущества Свердловской области готов предоставить в аренду земельный участок, расположенный в прибрежной защитной полосе озера Шарташ по ул. Рыбаков (Екатеринбург). Начальная цена объекта - 6 022 рубля 29 копеек за год (без учёта НДС).

На участке общей площадью 8 591 кв. метр предлагается организовать зону отдыха общего пользования с устройством пляжа, причала для водной техники, спортплощадок, летнего кафе и пешеходной дорожки. Срок аренды 4 года 11 месяцев.

Как говорится на сайте фонда, заявки на участие в аукционе принимаются с 06 сентября по 04 октября в рабочие дни с 10:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00). Желающих ждут на Мамина-Сибиряка, 111, центральный вход, 1 этаж, отдел торгов и госзакупок. Телефон для справок (343) 229-00-07. Аукцион состоится 8 октября.

Ознакомиться с информацией об аукционе можно на официальном сайте ГКУ СО "Фонд имущества Свердловской области" в разделе "Земельные участки" или "Календарь торгов".

Ранее "Областная газета" писала, что в Екатеринбурге состоялись общественные слушания, посвящённые строительству термального комплекса на территории Шарташского лесопарка. Участие приняли 29 человек. Большинство одобрили идею.

Фото: сервис Яндекс.Карты

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