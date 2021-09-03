Движение на трассе будет бессветофорным. Фото: Галина Соловьева

В столице Урала обсудили ход строительства скоростной трассы М-12 Москва – Казань – Екатеринбург. В этом году на некоторых её участках работы только начнутся, а на некоторых – уже завершатся.

На каком этапе?

Проектирование и строительство скоростной автомагистрали, в том числе на участке, проходящем по территории Свердловской области, стало темой вчерашнего заседания ассамблеи Свердловского регионального объединения «Депутатская вертикаль», которое прошло в формате видео-конференц-связи.

Председатель правления ГК «Российские автомобильные дороги» (Автодор) Вячеслав Петушенко заявил, что работы на участке от Казани до Екатеринбурга ведутся совместно с Федеральным дорожным агентством (Росавтодор). В ведении госкомпании на территории Свердловской области находится 43-километровый фрагмент участка трассы от Дюртюлей (Башкирия) до Ачита, которую предстоит построить с нуля.

– Сейчас мы выходим на проектирование. Задача у нас – в этом году начать стройку, подготовку территорий и завершить работу в соответствии с поручениями Президента РоссииВладимира Путина в 2024 году, – рассказал глава Автодора.

Вячеслав Петушенко отметил, что скоростная трасса принесёт экономике региона 50 млрд рублей. При проведении работ будут задействованы промышленные и строительные предприятия, материалы и трудовые ресурсы Свердловской области. Компании из других регионов, участвующие в строительстве дороги на Среднем Урале, будут платить налоги в бюджет Свердловской области.

Кроме строительства новых участков создание трассы М-12 предполагает капитальный ремонт уже существующих дорог. В Свердловской области уже приступили к этим работам. По словам руководителя Росавтодора Романа Новикова, в настоящее время два участка федеральной трассы Р-242 Пермь – Екатеринбург расширяются до четырёх полос.

– Один из участков – протяжённостью 26 км – мы вводим в эксплуатацию уже в 2021 году, второй – 45 км – в 2023 году. На остальных участках мы организовали проектно-изыскательские работы, закончим их в 2022 году, соответственно, приступим к строительно-монтажным работам в те сроки, которые оговорены, – сказал Роман Новиков.

Платная или бесплатная?

Также на заседании обсуждался вопрос о том, будет ли всё-таки дорога платной. В законодательстве есть норма: платной дорога может быть только тогда, когда есть параллельная бесплатная. При этом глава Автодора Вячеслав Петушенко отметил, что новые, возводимые с нуля участки трассы М-12 всё-таки будут платными (по всей видимости, они появятся рядом с существующими магистралями), так как строительство ведётся за счёт средств Фонда национального благосостояния, которые необходимо будет вернуть. Речь идёт примерно о половине всей автодороги от Москвы до Екатеринбурга.

Кстати Вячеслав Петушенко рассказал, что трасса М-12 позволит вдвое сократить время в пути от Москвы до Екатеринбурга. Вместо сегодняшних 35 часов на дорогу будет уходить всего 17,5 часа. По дороге можно будет ехать со скоростью 110 км/ч, а на отдельных участках, возможно, и быстрее.

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