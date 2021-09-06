Свердловская область берёт кредиты на развитие экономики

Фото: Галина Соловьёва

Губернатор Свердловской области рассказал, почему регион берёт кредиты. Заёмные средства идут на развитие инфраструктуры области.

Вопрос о кредитах задал житель Каменска-Уральского. Его озвучила ведущая Елена Шевелёва.

"Кредиты берут все. Кредит - это серьёзный инструмент экономики. Мы берём кредиты, чтобы развивать инфраструктуру, а на развитую инфраструктуру привлекать новых инвесторов. Главное иметь хороший кредитный рейтинг и во время их возвращать. Это идёт на строительство дорог. Как только мы построим дорогу, увеличивается жилищное строительство. Если мы берём кредит под промышленное предприятие, то строится оно", - пояснил Евгений Куйвашев.

Он также добавил, что в 2020 году пришлось брать кредит на борьбу с коронавирусом.

Напомним, министерство финансов России оценило качество управления региональными финансами за 2020 год. Свердловская область оказалась в числе 17 субъектов РФ, признанных аутсайдерами в этом направлении.

Прямая линия началась в 18:00. Планируется, что она продлится около двух часов. Губернатор ответит на вопросы уральцев в режиме онлайн в эфире Областного телевидения. Трансляция будет доступна в официальной группе правительства Свердловской области во "ВКонтакте".

Следите также за новостями на сайте «Областной газеты». Свердловчане могут задать вопросы главе региона по бесплатному телефону 8-800-700-21-10 до конца мероприятия, а также оставить текстовое обращение и прикрепить файлы до 30 Мб на сайте КУЙВАШЕВ.РФ. Как сообщили в департаменте информполитики Свердловской области, из поступивших обращений самыми популярными стали вопросы о состоянии медицины, благоустройстве и дорожном строительстве, переходе школ на дистанционное обучение и о вакцинации от коронавируса.

Прямую линию с губернатором свердловские власти анонсировали в конце августа. Это третья прямая линия для действующего губернатора и первая за последние пять лет. Первая и вторая полноценные прямые линии состоялись в 2015-м и 2016 годах на площадке "Областной газеты".