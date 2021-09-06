Губернатор подтвердил, что в Свердловской области есть месторождение нефти

На Среднем Урале есть несколько лицензионных участков с нефтью. Фото: Алексей Кунилов.

Один из жителей Свердловской области спросил у губернатора о том, действительно ли в регионе есть месторождение нефти. Глава Среднего Урала ответил утвердительно.

"Нефть у нас есть. Даже есть уже несколько лицензионных участков. Их объём оценивается до десятков миллионов тонн. Заинтересованные в них компании ведут на этих участках дополнительную геологоразведку", - заявил губернатор.

Он отметил, что лицензионные участки попадают в разработку далеко не всегда. Это может быть связано как с отсутствием необходимой инфраструктуры, так и в связи с отсутствием экономической целесообразности разработки. Однако на участках в Свердловской области сейчас ведётся активная разработка, и когда станут известны точные объёмы инвестпроектов, тогда же появится информация о сроках освоения месторождений.

По словам главы региона, завершённая асфальтированная дорога до Сосьвы и планируемая дорога до Гари - всё это часть инфраструктуры, необходимой для раскрытия потенциала месторождений.