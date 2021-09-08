Мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса в России продлят на 2022 год

О решении продлить мораторий заявил председатель Правительства РФ. Фото: Владимир Мартьянов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 8 сентября принял участие в пленарном заседании Московского финансового форума. Он заявил о решении продлить мораторий на проверки малых и средних предпринимателей на 2022 год.

"Хочу сказать, что Правительством принято решение о продлении моратория на плановые проверки представителей малого предпринимательства на следующий год", - передаёт слова премьер-министра пресс-служба кабмина.

Он отметил, что сейчас готовится соответствующий документ. Продление моратория коснётся порядка 100 тысяч субъектов МСП.

Напомним, в апреле 2020 года был введён запрет на проведение проверок предпринимателей малого и среднего бизнеса до 31 декабря 2020 года. В соответствующем постановлении правительства оговариваются отдельные случаи, на которые мораторий не распространяется. Например, основаниями для осуществления государственного контроля могут стать факты причинения вреда жизни и здоровью граждан, чрезвычайные ситуации.

В ноябре прошлого года мораторий был продлён до 31 декабря 2021 года.