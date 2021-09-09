Банк России выпукает памятную монету в честь 200-летия со дня рождения Фёдора Достоевского

Монета выйдет в обращение в пятницу, 10 сентября. Фото: скриншот из видео на сайте ЦБ РФ.

Центральный банк России выпускает в обращение памятную монету в честь 200-летия со дня рождения классика мировой литературы, российского писателя Фёдора Михайловича Достоевского. Номинал монеты составит 2 рубля.

Как сообщает пресс-служба Банка России, диаметр монеты составит 33 миллиметра. Масса драгоценного металла в чистоте — 15,55 г, проба сплава — 925. Тираж монеты - 3 тыс. штук.

На лицевой стороне монеты находится рельефное изображение Государственного герба России, номинал монеты, обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, масса драгоценного металла в чистоте, год выпуска монеты и товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора.

На обратной стороне монеты - рельефный портрет Фёдора Михайловича Достоевского, книги и свечи, изображённые на фоне видов Санкт-Петербурга, а также имя писателя, даты рождения и смерти писателя.

Монета выйдет в обращение в пятницу, 10 сентября. При этом Фёдор Достоевский родился 11 ноября 1821 года.