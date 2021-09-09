Темы дня

Экономика
9 сентября 2021, 16:32

Банк России выпукает памятную монету в честь 200-летия со дня рождения Фёдора Достоевского

Монета

Монета выйдет в обращение в пятницу, 10 сентября. Фото: скриншот из видео на сайте ЦБ РФ.

Центральный банк России выпускает в обращение памятную монету в честь 200-летия со дня рождения классика мировой литературы, российского писателя Фёдора Михайловича Достоевского. Номинал монеты составит 2 рубля.

Как сообщает пресс-служба Банка России, диаметр монеты составит 33 миллиметра. Масса драгоценного металла в чистоте — 15,55 г, проба сплава — 925. Тираж монеты - 3 тыс. штук.

На лицевой стороне монеты находится рельефное изображение Государственного герба России, номинал монеты, обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, масса драгоценного металла в чистоте, год выпуска монеты и товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора.

На обратной стороне монеты - рельефный портрет Фёдора Михайловича Достоевского, книги и свечи, изображённые на фоне видов Санкт-Петербурга, а также имя писателя, даты рождения и смерти писателя.

Монета выйдет в обращение в пятницу, 10 сентября. При этом Фёдор Достоевский родился 11 ноября 1821 года.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
09.09.2021, 18:54 / Общество
Мэрия опубликовала график подачи тепла в дома Екатеринбурга
09.09.2021, 18:29 / Общество
В Свердловскую область пришли дожди с мокрым снегом
09.09.2021, 18:19 / Общество
Вечером в четверг Екатеринбург встал в 8-балльных пробках
09.09.2021, 18:14 / Спорт
В Казани представили эскизы медалей для Универсиады-2023 в Екатеринбурге
09.09.2021, 17:49 / Общество
Турция отменила сдачу ПЦР-теста для туристов младше 12-ти лет