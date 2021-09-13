Объём экспорта Свердловской области выше, чем доходы бюджета

Объём экспорта региона в первом полугодии вырос на 28 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Фото: Алексей Кунилов

Российский экспортный центр подвёл итоги внешнеторговой деятельности регионов за первое полугодие 2021 года. Объём экспорта Свердловской области вырос на 28 процентов и составил 4,28 млрд долларов. В рублёвом выражении эта сумма на 5 процентов выше, чем объём доходов областного бюджета (напомним, он составляет 294,4 млрд рублей).

По сравнению с первым полугодием 2020 года несырьевой неэнергетический экспорт области (составляет основную долю экспорта региона) вырос почти на 20 процентов и составил 4,12 млрд долларов. В рейтинге регионов наша область занимает второе место после Москвы.

Структура поставок свердловских предприятий по сравнению с прошлым годом не изменилась. По-прежнему самые большие суммы они получают от продажи за рубеж меди, стальных полуфабрикатов, титановых изделий и ферросплавов. Основными рынками остаются Китай, Турция и США. Но некоторые изменения всё-таки произошли. В министерстве международных и внешнеэкономических связей области сообщили, что выросли поставки продукции машиностроения, продовольствия и деревообработки. В частности, в первые месяцы текущего года увеличились объёмы и номенклатура проданного оборудования в такие страны, как Монголия, Казахстан, Белоруссия и Узбекистан.

Министр международных и внешнеэкономических связей региона Василий Козлов считает, что на рост экспорта в денежном выражении повлияли ситуация на мировых рынках металлов и ситуация, вызванная пандемией коронавируса.

– Свердловская область – традиционно металлургический регион с тяжёлой промышленностью, вместе с тем она существенно нарастила производство и экспорт сравнительно новых товаров, например, медицинского оборудования. Мы достаточно быстро адаптировались к непростым условиям, – цитирует министра департамент информполитики области.