Можно ли прожить на прожиточный минимум в Свердловской области?

По новой методике Минтруда РФ, величина прожиточного минимума рассчитывается теперь от медианного среднедушевого дохода, а не на основе потребительской корзины. Фото: Алексей Кунилов

Правительство Свердловской области своим постановлением от 8 сентября № 547-ПП утвердило величину прожиточного минимума на 2022 год. В расчёте на душу населения она установлена в размере 11 592 рублей в месяц, что на 386 рублей (или 3,45 процента) выше, чем сейчас. При этом, по данным Уральского главного управления Центробанка России, в июле годовые темпы инфляции в регионе выросли до 6,56 процента. Как прожить в этих условиях малоимущим — большой вопрос.

Новые порядки

До конца 2020 года прожиточный минимум в стране рассчитывался, исходя из стоимости потребительской корзины для трудоспособного населения, детей и пенсионеров. В Свердловской области даже был принят отдельный закон от 24 мая 2013 года № 47-ОЗ «О потребительской корзине в Свердловской области на 2013–2020 годы». В этом документе прописаны конкретные продукты питания и их количество на год для разных категорий граждан. Так, пенсионерам полагалось 84,3 килограмма хлебных продуктов (хлеба и макаронных изделий, муки, круп и бобовых), 70 кг картофеля, 105 кг овощей и бахчевых культур, 45 кг свежих фруктов, 21,2 кг сахара и кондитерских изделий, 54,5 кг мяса, 18 кг рыбы и 245,4 кг молока и молочных продуктов, 200 штук яиц, 10 кг растительного масла и маргарина, 4,1 кг соли, чая и специй.

Также в корзину входили непродовольственные товары и услуги, которые составляют 50 процентов от её стоимости. При этом она менялась ежеквартально, поэтому прожиточный минимум региональные власти пересматривали раз в три месяца. То есть, если в IV квартале 2020 года прожиточный минимум для пенсионеров, по информации Свердловскстата, составлял 8 832 рубля, то половину этой суммы — 4 416 рублей — они должны были тратить ежемесячно на оплату коммунальных услуг, парикмахерской, покупку посуды и других бытовых предметов.

Однако с нынешнего года величину прожиточного минимума перестали привязывать к потребительской корзине: следом за этим Министерство труда и социальной защиты РФ ввело новую методику его расчёта. Основным аргументом было то, что набор продуктов в потребительской корзине вызывал у людей много вопросов. И рассчитывался, что называется, не «на земле», а в закрытых кабинетах, без учёта мнения тех, кому эти продукты и услуги предназначались. Теперь прожиточный минимум на душу населения в целом по стране устанавливается в размере 44,2 процента от медианного среднедушевого дохода, рассчитываемого Росстатом за предыдущий год. Если говорить простыми словами, то медианный среднедушевой доход — это величина, относительно которой у половины населения доходы выше, а у половины ниже.

– На среднероссийский прожиточный минимум на душу населения ориентируются субъекты РФ, устанавливая региональный прожиточный минимум на следующий год с учётом коэффициентов региональной дифференциации. Они различаются по конкретным субъектам РФ, для Свердловской области он сейчас составляет 0,97, – рассказала «ОГ» начальник отдела прогнозирования и мониторинга министерства экономики и территориального развития Свердловской области Екатерина Булатова. – Таким образом определяется величина прожиточного минимума для региона в расчёте на душу населения. Затем по единой для всех субъектов РФ методике эта цифра умножается на коэффициенты по разным группам населения. Так, для пенсионеров он составляет 0,86, для детей — 0,97, а для трудоспособного населения — 1,09. Федеральным постановлением, помимо этих коэффициентов, заданы определённые ориентиры, в частности, что величины прожиточного минимума не могут быть ниже, чем в предыдущем году, а темпы роста – не ниже, чем в среднем по России.

Между тем Согласно постановлению Правительства РФ от 26 июня 2021 года № 1022 «Об утверждении правил установления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в субъектах РФ на очередной год» предусмотрено соотношение величины прожиточного минимума в РФ и субъектах РФ, - поясняет заведующий кафедрой экономики и управления Уральского института управления РАНХиГС Александр Победин. - По Свердловской области это соотношение составило 0,99. Поскольку в 2021 году текущее соотношение ниже, предусмотрен переходный период, в ходе которого будет постепенное повышение этого соотношения по региону – в 2022 году, в соответствии с планом, коэффициент составит 0,97. 11950 * 0,97 = 11591,5, с округлением – 11592, это значение и зафиксировано в постановлении правительства Свердловской области от 08 сентября 2021 № 547-ПП «Об установлении величины прожиточного минимума в Свердловской области на 2022 год».

Без уральских

Отсюда и получается та величина прожиточного минимума, который установлен для Свердловской области на 2022 год:

в расчёте на душу населения — 11 592 рубля (+ 386 рублей),

для трудоспособного населения — 12 635 рублей (+669),

для пенсионеров — 9 969 рублей (+ 448),

для детей — 12 146 рублей (+ 296).

Вместе с тем величина федерального прожиточного минимума на 2022 год, принятая Правительством РФ, отличается от региональной по всем категориям граждан. Так, в расчёте на душу населения она равна 11 950 рублям, для трудоспособного населения – 13 026 рублям, для пенсионеров – 10 277 рублям, а для детей – 11 592 рублям.

Только последний из этих четырёх показателей на Среднем Урале выше (на 554 рубля), чем по России. Но по всем другим группам населения – ниже.

По словам руководителя Центра исследований социоэкономической динамики Института экономики УрО РАН Ольги Козловой, причина этого в том, что среднедушевой доход в Свердловской области недостаточно высок. Несмотря на увеличение регионального прожиточного минимума в расчёте на душу населения на 3,45 процента за год, темпы роста инфляции всё равно выше: по информации Уральского ГУ Центробанка России, в июле она достигла в регионе 6,56 процента. В этом 2021 году прожиточный минимум принят на год и не корректируется поквартально как в предыдущие годы. В связи с этим накапливается инфляционное влияние на его реальный размер.

Но эксперт говорит, что величина прожиточного минимума отражает именно нижнюю границу доходов. В первую очередь этот показатель используется для определения прав граждан на меры социальной поддержки — расчёта ежемесячных пособий на ребёнка, доплат к пенсии, оказание финансовой помощи малоимущим гражданам, предоставление субсидий на оплату коммунальных услуг и другие. По данным Свердловскстата на 2020 год, свердловчан, которые имеют денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, насчитывается 388 тысяч, или 9 процентов от всего населения Среднего Урала.

– При этом в прожиточный минимум не включают так называемые уральские – районную надбавку в размере 15–20 процентов за труд в сложных климатических условиях, – добавляет Ольга Козлова. – Но их учитывают при расчёте минимального размера оплаты труда (МРОТ, в Свердловской области он составляет 12 792 рубля. – Прим.ред.). Приближение величины прожиточного минимума к МРОТу — целевой ориентир федерального правительства. Но в обозримом будущем этого можно достичь только увеличением доходов трудоспособного населения. В перспективе хотелось бы, чтобы вместо прожиточного минимума государство ориентировалось на рациональный потребительский бюджет, который в несколько раз выше прожиточного минимума. Когда это случится, предсказать довольно трудно.