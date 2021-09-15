Действующих запасов нефти в России хватит до 2042 года

Врио главы Роснедр Евгений Петров оценил обеспеченность России рентабельными запасами нефти. По его словам, имеющихся запасов "жидкого золота" хватит стране на 21 год.
"Рентабельных запасов [нефти] хватит на порядка 20-21 год. <...> Но этот период будет увеличиваться по мере развития технологий для трудноизвлекаемых запасов нефти", - передаёт слова Евгения Петрова ТАСС.
Он отметил, что наиболее перспективным регионом России для добычи нефти и газа всё ещё остаётся Западная Сибирь. Потенциала этих территорий, по оценкам Роснедр, хватит ещё на много лет. В то же время Евгений Петров заявил, что разработка месторождений углеводородов в Восточной Сибири на данный момент остаётся нерентабельной из-за отсутствия необходимой инфраструктуры.
Напомним, 6 сентября, во время прямой линии губернатор Свердловской области рассказал, что в регионе имеется несколько месторождений нефти. Их объём оценивается до десятков миллионов тонн.
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