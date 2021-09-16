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Экономика
16 сентября 2021, 19:05

Доходы в бюджет Екатеринбурга за первое полугодие составили более 25 миллиардов

Деньги

Больше всего власти города потратили на образование. Фото: Галина Соловьёва.

Екатеринбургская гордума рассмотрела на заседании постоянной комиссии по бюджету и экономической политике отчёт об исполнении городского бюджета за первое полугодие 2021 года. За это время в бюджет Екатеринбурга поступили доходы на сумму более 25 млрд рублей.

С докладом об исполнении бюджета выступала начальник департамента финансов администрации Екатеринбурга Анна Турунцева.

На 1 июля 2021 года доходы в городской бюджет с начала года составили 25 млрд 658 млн рублей, что составляет 50,9% от плана на год. При этом за тот же срок было израсходовано 22 млрд 897 млн рублей - 42,9% к утверждённым ассигнованиям.

Больше всего власти города потратили на образование - на это направление приходится почти 55% всех расходов за первое полугодие. В целом расходы на социальную сферу составляют 71,4% от общего объёма бюджета, сообщает пресс-служба городской думы.

Участники заседания проголосовали за то, чтобы вопрос об исполнении бюджета за первые шесть месяцев 2021 года был включён в проект повестки очередного заседания Екатеринбургской гордумы.

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Областная газета Свердловской области

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