В России с начала года сильнее всего из продуктов подорожали овощи

Росстат назвал наиболее подорожавшие товары. Фото: Алексей Кунилов

В августе стоимость гречневой крупы достигла рекордных показателей последнего десятилетия. В конце лета крупа стоила в среднем 102,5 рубля за килограмм, при том, что более чем за 100 рублей она продавалась только в 2011 году (112 рублей за килограмм).

В целом же за восемь полных месяцев текущего года гречка в России подорожала на 10,73%. Такие данные приводит Росстат. Надо отметить, цены на некоторые виды продуктов и непродовольственных товаров в стране с начала года выросли куда более значительно. При этом в перечне Росстата из 106 видов товаров и услуг есть только четыре позиции, цены на которые 13 сентября 2021 года были ниже, чем в конце декабря 2020 года.

Наибольший рост показали цены на свежую белокочанную капусту - 13 сентября она стоила на 89,83% дороже, чем в конце прошлого года.

Вопреки сезонности, подорожали и другие овощи:

морковь (+42,6%),

картофель (+27,3%),

лук репчатый (+24,75%).

В сентябре, по сравнению с декабрём 2020 года, подешевели куриные яйца (на 11,41%) и пшено (на 3,59%). Разительно отличаются цены на свежие огурцы и помидоры в декабре и сентябре: снижение составило 56,39% и 44,07%, соответственно. Но это объясняется сезонностью продукции.

Отметим, что за девять с половиной месяцев 2021 года сильно подскочила стоимость некоторой непродовольственной продукции. Так, обрезная доска подорожала на 69,16%, древесностружечные и ориентированно-стружечные плиты - на 77,42%, металлочерепица — на 54,57%.

Власти Свердловской области в минувшие выходные отчитались о том, что на территории региона уже собрано 80% урожая. Так, например, они заверили, что уральцы будут полностью обеспечены собственным картофелем. Отмечается, что из-за засухи урожай в целом ниже показателей прошлого года. Несмотря на это, овощей и зерна будет достаточно.

Напомним, этим летом из-за засухи режим ЧС был введён в 39 муниципалитетах Среднего Урала.

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