Владимир Путин продлил на 2022 год действие контрсанкций

Указ вступил в законную силу после подписания Президентом РФ. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении до 31 декабря 2022 года действия отдельных специальных экономических мер в отношении стран, установивших санкции против РФ. Документ вступил в законную силу.

Указ о продлении контрсанкций опубликован на официальном портале правовой информации. В связи с ним Правительству РФ поручено обеспечить осуществление мер по реализации президентского указа. Кроме того, при необходимости кабмину поручено внести предложения об изменении срока действия указанных ответных санкций.

Фото: официальный портал правовой информации

Как писала «Областная газета», в прошлом году Владимир Путин подписал указ о продлении ответных санкций до 31 декабря 2021 года в ноябре.

Напомним, отдельные экономические ограничения начали действовать с 6 августа 2014 года. Данные меры введены в ответ на ограничительные меры, наложенные в отношении России западными странами, после того, как Крым вошёл в состав РФ.

Контрсанкции продлеваются российскими властями ежегодно. Указ о продлении ответных мер до 31 декабря 2020 был подписан в июне 2019 года.