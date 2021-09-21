Минэкономразвития РФ ухудшило прогноз по инфляции на конец 2021 года

Обновлённый прогноз по инфляции вряд ли порадует простых россиян. Фото: Алексей Кунилов

Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции в России на конец 2021 года с 5% в июльском прогнозе до 5,8%. Ведомство прогнозирует курс национальной валюты на уровне 73,6 рубля за доллар по итогам года.

Министерство в своём июльском прогнозе ожидало, что курс рубля к концу года составит 72,8 рубля. Об этом рассказал статс-секретарь — заместитель министра экономического развития Алексей Херсонцев, выступая на расширенном заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

«Про инфляцию. В базовом варианте ожидаем её на конец декабря на уровне 5,8%, в среднесрочном горизонте — 4%», — приводит слова Алексея Херсонцева ТАСС. Чиновник также отметил что Минэкономразвития улучшило оценку по динамике ВВП РФ в 2021 году и теперь ожидает роста на 4,2% вместо 3,8%.

Что касается роста инвестиций в основной капитал, то по прогнозу, в текущем году он сохранится на уровне 4,5%, улучшив ожидания на 2022 год. «Рост инвестиций в основной капитал в рамках базового варианта составит 4,5% в этом году, 4,8% - в следующем. Таким образом, параметры прогноза улучшены», - заявил чиновник.

Напомним, 10 сентября совет директоров Банка России на очередном заседании принял решение поднять ключевую ставку на 0,25 п.п. до 6,75% годовых. Повышение ключевой ставки произошло уже пятый раз подряд.

В Центробанке пояснили, что в августе месячные сезонно сглаженные темпы роста потребительских цен снова выросли после замедления в июле. За месяц годовая инфляция выросла на 0,22 п.п., с 6,46% до 6,68%. На 6 сентября инфляция составляла уже 6,74%.

По оценкам регулятора, в базовом сценарии годовая инфляция начнёт замедляться в IV квартале 2021 года, а в 2022 году она достигнет показателя в 4,0–4,5% и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.

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