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21 сентября 2021, 18:40

Владимир Путин заявил о преодолении Россией спада в экономике, вызванного пандемией

Владимир Путин

Президент отметил, что ситуация на глобальных рынках остаётся напряжённой. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам 21 сентября заявил о восстановлении экономики страны. При этом он отметил, что ситуация на глобальных рынках остаётся напряжённой.

"Отмечу, что, несмотря на общую нестабильную ситуацию в глобальной экономике, сложные процессы на мировых рынках, российская экономика восстановилась. Совсем недавно мы ещё говорили "в целом восстановилась" - сегодня можно уже сказать, что восстановилась", - передаёт слова Президента РФ пресс-служба Кремля.

Российский лидер заявил о преодолении спада в экономике страны, который образовался в результате пандемии коронавируса, а также о том, что ВВП вышел на докризисный уровень. Президент РФ также обратил внимание на то, что индустриальный рост за первое полугодие 2021 года составил 4,4%.

Кроме того, Владимир Путин заявил, что главной задачей нового состава парламентариев, которых выбирали россияне в период с 17 по 19 сентября, станет, в первую очередь, принятие федерального бюджета России на 2022 и плановый период 2023-2024 годы. В нём, по словам главы государства, будут отражены новые меры поддержки семей, развития инфраструктуры и социальной сферы.

Областная газета Свердловской области

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