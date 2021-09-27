Завершены исследования для строительства пятого энергоблока Белоярской АЭС

Пятый энергоблок БАЭС планируют построить рядом с четвёртым. Фото: Галина Соловьёва

Предприятия Росатома завершили исследования для подтверждения конкурентоспособности ядерного реактора на быстрых нейтронах БН-1200, который уже много лет планируют построить на Белоярской атомной станции. Об этом на днях РИА «Новости» рассказал гендиректор госкорпорации Алексей Лихачёв.

– Мы ожидаем, что в ближайшее время научно-технический совет Росатома утвердит рекомендации для принятия решения госкорпорацией «Росатом» по сооружению БН-1200 в качестве пятого энергоблока Белоярской АЭС, – заявил он.

Ранее гендиректор Белоярской АЭС Иван Сидоров сообщал журналистам, что на атомной станции всё готово к строительству пятого энергоблока. Ожидалось, что оно начнётся в 2030 году, но, по всей видимости, время старта может быть скорректировано. Сроки принятия решения по старту сооружения реактора БН-1200 неоднократно переносились, в частности, из-за того, что были нарекания по экономическим характеристикам проекта.

За судьбой БН-1200 активно следят, потому что он позволит «замкнуть» ядерный топливный цикл, то есть сможет работать на специальном топливе, для производства которого используют отработавшее топливо других реакторов, это существенно минимизирует объёмы радиоактивных отходов.

Напомним, сейчас на Белоярской атомной станции работают два из четырёх энергоблоков (с реакторами БН-600 и БН-800) – они обеспечивают 14 процентов (или 1485 МВт) установленной мощности всех электростанций Свердловской области. После ввода пятого энергоблока с реактором БН-1200 планируют прекратить эксплуатацию менее мощного и современного энергоблока БН-600.