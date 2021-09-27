Где оно, чёрное золото?

Строители показывают процесс сборки труб нового участка нефтепровода Сургут – Полоцк Фото: Павел Ворожцов

На сентябрьской прямой линии с уральцами губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что в регионе есть нефть. И в ближайшее время может начаться её добыча. Журналисты тут же кинулись выяснять, а где у нас на территории может быть чёрное золото, и даже составили свои списки месторождений. «Облгазета» пошла другим путём: мы выехали на северо-восток области и своими глазами увидели, как идёт сборка нефтепровода и как устроен лагерь геофизиков, исследующих перспективную нефтяную зону.

Свердловская область, в отличие от Тюменской и западносибирских регионов, нефтяным «плацдармом» России не является. У нас есть медь, золото, цинк, бокситы, уголь, марганец и другие полезные ископаемые. Их добыча идёт не первый год и весьма успешно. Но с нефтью ситуация другая.

Месторождения нефти у нас есть, и не одно, а четыре: три (Сухореченское, Сабардинское и Михалёвское) – в Красноуфимском районе и одно (Ерёминское) – в Гаринском. Но ни на одном из них добыча нефти не ведётся.

Как объясняют геологи, во-первых, туда сложно попасть и людям, и технике (вблизи месторождений нет нормальных дорог и судоходных рек, зато есть густой лес и болота).

А, во-вторых, это экономически невыгодно нефтяникам, так как общий объём залежей составляет всего 10 млн тонн (для сравнения: в Тюменской области на отдельных месторождениях добывается по 22 млн тонн нефти в год, а общие запасы превышают 3 млрд тонн).

Кроме того, свердловская нефть неоднородна по плотности, вязкости и содержанию различных примесей – серы, смол, парафинов и пр. По данным Федерального агентства по недропользованию, 49,6 процента нашей нефти – тяжёлая, битуминозная, то есть с очень высокой плотностью и малым количеством лёгких углеводородов. Для добычи и переработки такой нефти нужны особые технологии.

Нефтяники-разведчики

Наиболее перспективным месторождением нефти в Свердловской области долгое время считалось Ерёминское (вблизи деревни Ерёмино, Гаринский район). В 1960 годы там проводились геологоразведочные работы, и даже удалось пробурить несколько скважин. А потом исследования почему-то свернули. Сама деревня со временем опустела, и добраться до неё стало практически невозможно – обступили болота.

В 2005 году Ерёминским месторождением заинтересовались снова – лично губернатор региона Эдуард Россель и компания «Уралнефть».

– Эдуард Эргартович всегда мечтал добывать нефть в Свердловской области, – говорит глава Гаринского ГО Сергей Величко. – И когда нефтяники обнаружили в одной из скважин самоизлив нефти, он очень обрадовался. «Уралнефть» начала исследования, но спустя какое-то время всё затихло. Возможно, работы засекретили. А возможно, губернатору просто стало не до этого.

Сейчас, как выяснила «Облгазета», Ерёминское месторождение опять исследуют! Неподалёку от села Андрюшино развернулся лагерь геофизиков. При въезде в него висит табличка с надписью «ООО Северо-Запад», сейсмическая партия №1».

– Мы здесь ведём полевые сейсморазведочные работы, – рассказал «Облгазете» Денис Вахтель, заведующий технической частью. – Искусственно создаём сейсмические колебания, волны проходят в земной коре, и с помощью датчиков мы их регистрируем. Проще говоря, мы уточняем геологическое строение этого района, чтобы выявить участки, перспективные для добычи нефти и газа. Работы ведём по заказу Росгеологии.

Геофизики изучают территорию площадью 6,2 тысячи квадратных километров. Это так называемая Карабашско-Ерёминская зона. В Росгеологии нам сообщили: зона исследуется по госконтракту с департаментом по недропользованию в УрФО, подписанном в 2018 году. На исследование выделено 570 млн рублей из федерального бюджета. В ближайший год учёные должны представить в Росгеологию уточнённую модель геологического строения этой зоны, оценить ресурсы углеводородов и составить схему нефтегазоперспективных участков для дальнейших геологоразведочных работ.

Не только учёные, но и строители

Буквально в паре километров от геофизиков, у села Андрюшино, развёрнут ещё один лагерь – Югорской строительной компании. Нефтяники-«трубачи», как они в шутку себя называют, ведут реконструкцию участка нефтепровода Сургут – Полоцк. Это один из крупнейших магистральных нефтепроводов России протяжённостью 3,2 тысячи километров и пропускной способностью 120 млн тонн нефти в год. Нефтяная «ветка» транзитом проходит по Свердловской области: через Гаринский район, Тугулым, Талицу, Камышлов, Богданович, Екатеринбург, Ревду и Красноуфимский район (к слову, всего по Среднему Уралу идут 11 транзитных нефтепроводов длиной от 600 км и более. – Прим. авт.).

Начальник участка №1 Максим Шилкин рассказывает «Облгазете» суть дела:

– С Челябинского трубного завода в Сосьву пришли 746 новых труб в вагонах. Если выложить их в длину, будет 108 километров. Весь август мы их разгружали, а с сентября начали на машинах привозить сюда, в лагерь (от Сосьвы до Андрюшино – 94 км по грунтовой дороге. – Прим. авт.). Здесь мы делаем укрупнённую сборку этих труб. Длина одной трубы – 11 метров, мы свариваем по нескольку штук, чтобы потом такими большими «кусками» доставить к нефтепроводу и заменить устаревший участок.

Географически Андрюшино ближе всех к участку – всего 6 километров до него. Но по глине и грязи транспортировать трубы проблематично. Сейчас строители ждут, когда дороги подмёрзнут. В лагере пока работает 42 человека, а к зиме их будет не меньше 80. Для нефтяников обустроены жилые вагончики, есть мини-кухня и даже баня. В день строители сваривают по нескольку десятков труб, а на сборку всего участка нефтепровода у них уйдёт год! Заказчик и главный спонсор работ – компания «Транснефть-Сибирь».

Специально для «Облгазеты» ребята показывают процесс сварки труб. Сварка, как выяснилось, не ручная, а полуавтоматическая. И выполняется не с помощью электродов, как повсеместно, а специальной проволокой. Да и сварщики работают не под открытым небом, а в маленьких синих домиках, больше похожих на палатки.

– На каждом стыке делается по три шва, палатки нужны, чтобы исключить влияние окружающей среды – осадков, ветра. Потом стыки обязательно проходят визуально-измерительный и рентгеновский контроль. Нужно убедиться, что разлива нефти из нефтепровода не будет, – объяснил Максим Шилкин.

Повод для инвестиций

Интересно, что работам в Гаринском районе дал зелёный свет губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. И учёные, и строители нам сообщили, что глава региона полностью поддерживает проекты, связанные с уральской нефтью. Более того, есть вероятность, что в ближайшее время инфраструктура северо-восточных территорий области (Сосьвы, Гарей, Таборов и пр.) улучшится. Чтобы нефтяники могли вести работы по раскрытию потенциала уральских нефтяных месторождений, решено построить новую дорогу между Гарями и Таборами. Стоимость её составит 600 млн рублей, половину расходов возьмёт на себя областной бюджет, вторую половину – компания «Транснефть-Сибирь».

Помимо этого, будет построен новый мост через реку Сосьва. По этому мосту идёт единственная дорога из Сосьвы в Гари, а затем в Андрюшино. Нынешний мост, как убедилась «Облгазета», слишком узкий и односторонний – большегрузам не разойтись. Точная стоимость нового моста пока неизвестна, идёт разработка проектно-сметной документации. Часть средств в строительство также вложит «Транснефть-Сибирь».

Приведут в порядок и саму дорогу из Сосьвы в Гари. Она грунтовая, с большими колеями, и расстояние в 48 километров, которые по хорошей дороге можно преодолеть за полчаса, сейчас меньше чем за час не проедешь (проверено «Облгазетой»!). На отдельных участках дороги уже ведутся подготовительные работы. В администрации Гаринского ГО нам сообщили, что вложения областных властей и нефтяников в транспортную сеть района превысят миллиард рублей – такого не было за всю историю муниципалитета.

В Свердловской области нашли нефть. Власти планируют начать её добычу, но объёмы залежей совсем не велики. «Облгазета» выехала на территорию, где сейчас работают геофизики, и выяснила подробности Фото: Максим Смагин

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области: «Я склоняюсь к тому, что нефть мы когда-то всё же будем добывать»

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Мнение Владимир БОНДАРЕВ, заведующий кафедрой геофизики нефти и газа Уральского государственного горного университета, доктор геолого-минералогических наук: – Разговоры о добыче нефти в Свердловской области идут давно, действительно перспективные районы – это запад и северо-восток региона, исследования проводились неоднократно, но системного подхода не было из-за недостатка финансирования. Перспективы по добыче нефти в нашей области, я бы сказал, умеренные – по объёму запасов тягаться с ХМАО и ЯНАО мы, конечно, не можем. А вот конкуренцию Курганской области составить вполне реально. Заявление губернатора мы слышали, правильное решение, на наш взгляд, развивать нефтяное направление в нашем регионе нужно. И не надо верить информации, что затраты на бурение одной нефтяной скважины – это миллиарды рублей. Несколько десятков миллионов – да, но не миллиард. В Пермском крае, например, уже нашлись товарищи, которые частным порядком добывают нефть и продают потом бензин. Добывают немного – 5–10 тысяч тонн, но добывают и зарабатывают этим. Нефтяной интерес В 2019 году ПАО «Газпром нефть» получило лицензию на геологическое изучение недр на участке «Свердловск 4» (месторождение им. Рауля-Юрия Эрвье – находится на границе Свердловской области и ХМАО). Как сообщили в пресс-службе компании, лицензия действует до 2024 года, площадь исследуемой территории составляет 590 квадратных километров, геологические ресурсы – 21 млн тонн нефти. Работы ведёт фирма «Евротэк-Югра» (совместное предприятие «Газпром нефти» и испанского концерна Repsol).

В Красноуфимском районе уже с 2024 года планируют добывать нефть. Разработку недр в районе Михалёвского месторождения ведёт АО «Уралнефтесервис» (входит в нефтяную компанию «Нефтиса», которая принадлежит семье бизнесмена Михаила Гуцериева). Как сообщает официальный сайт «Нефтисы», запасы нефти оцениваются в 970 тысяч тонн, в геологоразведку компания вложила более 400 млн рублей. Одну поисковую скважину нефтяники уже пробурили, в ближайший год планируют пробурить ещё одну. Журналистов на место работ пока не пускают.

Въездной знак в Гари. Расстояние от Екатеринбурга – 480 км, а до Андрюшино, где находится лагерь геофизиков, ещё 54 км Фото: Павел Ворожцов

Мэр Гаринского ГО Сергей Величко показывает на карте районные месторождения нефти Фото: Павел Ворожцов

Процесс сварки труб нефтепровода. Палатка для сварщика – наготове Фото: Павел Ворожцов

Трубы в лагерь строителей нефтепровода привозят из Сосьвы Фото: Павел Ворожцов

Табличка на въезде в лагерь геофизиков Фото: Павел Ворожцов

Геофизики готовят оборудование для зимних исследовательских работ Фото: Павел Ворожцов

Вот так изнутри выглядит жилой вагончик геофизиков Фото: Павел Ворожцов