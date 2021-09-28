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Экономика
28 сентября 2021, 14:00

В Екатеринбурге банки начали открывать офисы нового формата

Открытие первого на Урале офиса «Сбера»

В числе первых новые банкоматы опробовал глава Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов. Фото: Галина Соловьёва

Сбербанк, который не так давно трансформировался в Сбер, открыл в Екатеринбурге первый офис нового формата. Помимо банковских услуг, здесь можно воспользоваться и другими продуктами экосистемы, например, получить или отправить посылку в постомате СберЛогистики и ознакомиться с девайсами, которые выпускаются под брендом Sber.

Что касается банковских услуг, самое заметное отличие от уже существующих офисов – банкоматы с системой распознавания лиц. Они позволяют выполнять операции без использования банковской карты, а управлять действиями банкомата можно с помощью голосовых команд. Внешне устройства тоже отличаются – из-за больших сенсорных экранов они напоминают большие смартфоны.

Отметим, Сбер – не единственный банк, который открывает в уральской столице офисы нового формата. В июне подобное отделение презентовал Альфа-банк. До конца обе кредитные организации планируют открыть ещё по несколько современных отделений в уральской столице.

  • Опубликовано в №180 от 29.09.2021
Областная газета Свердловской области
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