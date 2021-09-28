Владимир Путин пообещал, что денежное довольствие силовиков будет ежегодно расти на 9%

Помимо этого Президент России пообещал ежегодное повышение пенсий. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшие годы денежное довольствие сотрудников Росгвардии, МВД, ФСИН, Федеральной таможенной службы и других силовых структур будет увеличено. Ежегодные темпы роста составят 9%.

Об этом Владимир Путин рассказал в ходе совещания по экономическим вопросам.

"Приняты решения по увеличению денежного довольствия сотрудников правоохранительных органов – МВД, ФСИН, Федеральной таможенной службы, Росгвардии и других. В ближайшие два года общая сумма их денежного содержания будет расти темпами по 9% в год", - передаёт слова Президента пресс-служба Кремля.

Такая мера должна сократить разрыв в доходах сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих Минобороны. Также, по словам российского лидера, в 2023 году темпы индексации окладов денежного содержания сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих вырастут на 5%.

Помимо этого Президент России пообещал ежегодное повышение пенсий.

"Адресная поддержка именно дополняет, является частью системной работы, направленной на повышение доходов граждан. В предстоящие годы мы продолжим повышать пенсии. Средства на такие индексации заложены в бюджет", - сказал Владимир Путин.