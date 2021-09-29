В России утвердили концепцию развития оптовых продовольственных рынков

Реализация концепции поможет сформировать в России эффективную систему оптовой торговли продовольственными товарами. Фото: Алексей Кунилов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил концепцию развития оптовых продовольственных рынков (ОПР). Документ позволит сформировать в России целостную систему оптовых рынков, которые объединяют в себе полный перечень услуг по приёмке, фасовке и реализации продуктов.

Как сообщается на сайте Правительства, сейчас в России нет никакого специального регулирования ОПР, утверждённая терминология в этой сфере отсутствует, а инфраструктура таких рынков не отвечает современным запросам. Утверждённая концепция развития этой сферы позволит частично решить имеющиеся проблемы.

"Реализация концепции поможет сформировать в России эффективную систему оптовой торговли продовольственными товарами. Это в свою очередь упростит доступ сельхозпроизводителей к прямым каналам сбыта, снизит их издержки, а значит, и цены на продукты", - говорится в сообщении кабмина.

Подписанное Михаилом Мишустиным распоряжение определяет оптовый продовольственный рынок как предприятие, предоставляющее конкурирующим между собой оптовикам торговые места, оборудование и различные услуги. Среди таких услуг - охрана товаров, погрузочно-разгрузочные работы, санитарная обработка помещений, услуги связи, информационное и рекламное обеспечение. В документе уточняется, что на площадках ОПР допустима и розничная торговля, однако её рекомендуется вести в отдельной зоне.

Для обеспечения контроля за безопасностью продовольствия предлагается законодательно утвердить необходимость создания ветеринарно-санитарных лабораторий на территориях ОПР.

В документе также указаны основные задачи в сфере развития оптовых продовольственных рынков:

улучшение инфраструктуры;

совершенствование правового регулирования;

господдержка оптовых площадок.

Конкретный план мероприятий по реализации обозначенных задач должен в течение следующих шести месяцев разработать Минпромторг.