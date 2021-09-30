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Экономика
30 сентября 2021, 13:19

Михаил Мишустин подписал распоряжение о внесении в Госдуму проекта бюджета на 2022-2024 годы

Михаил Мишустин

Проект бюджета будет внесён в Госдуму 30 сентября. Фото: Павел Ворожцов

Правительство России 30 сентября внесёт в Госдуму проект закона о федеральном бюджете страны на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов. Соответствующее распоряжение уже подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Об этом говорится в официальном telegram-канале Правительства РФ. Ключевыми приоритетами при подготовке проекта бюджета на 2022 и плановый период 2023–2024 годов стали:

  • обеспечение выполнения посланий Президента РФ; 
  • финансирование социальных обязательств;
  • реализация нацпроектов и достижение национальных целей развития.

Напомним, что проект бюджета обсуждался на заседании Правительства РФ 21 сентября

Как заявлял ранее министр финансов России Антон Силуанов, в ближайшие три года доходы в федеральную казну будут стабильно удерживаться выше 25 трлн рублей, что значительно превышает параметры бюджета, планировавшиеся ранее. При этом расходы ежегодно будут расти, а в 2024 году они превысят доходы: в 2022 году – 23,6 трлн рублей, в 2023 году – 25,1 трлн рублей, в 2024 году – 26,1 трлн рублей.

В 2022 и 2023 году бюджет будет профицитным с объёмом профицита в пределах 1% ВВП. С 2024 года Минфин РФ ожидает дефицит, который составит около 0,2% от валового внутреннего продукта.

Областная газета Свердловской области

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