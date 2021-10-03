Правительство России облегчило условия погашения кредитов регионами

Свердловская область часто берёт кредиты. Фото: Галина Соловьёва

Правительство России выпустило послабления для выплаты долгов по кредитам для регионов. Освободившиеся деньги по условиям должны направляться на развитие инфраструктуры.

Документ, подписанный премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликован на сайте Правительства РФ.

В постановлении сказано, что регионы, которые в этом году хотят реструктурировать бюджетные кредиты, должны вложить высвободившиеся деньги на реконструкцию объектов транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры, подготовку проектной документации или подключение сооружений к инженерным сетям.

Речь идёт о займах, которые были предоставлены в декабре 2020 года на срок до 1 июля 2021 года. По условиям реструктуризации, с 2021 по 2024 го регионы могут погашать по 5% от суммы долга ежегодно, а с 2025 по 2029 год - выплачивать остаток равными долями.

Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 19 октября 2020 года №1704.

Напомним, в сентябре Свердловской области одобрили кредит почти в 12 миллиардов рублей. Деньги пойдут на развитие инфраструктурных проектов.

В ходе прямой линии губернатор Свердловской области рассказал, что за счёт кредитов регион развивается.

Министерство финансов России оценило качество управления региональными финансами за 2020 год. Свердловская область оказалась в числе 17 субъектов РФ, признанных аутсайдерами в этом направлении.