Муниципалитетам решено добавить 20 млрд рублей

Заксобрание области приступит к работе над бюджетом-2022 после 8 октября. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области завершены процедуры согласования с органами местного самоуправления контрольных цифр областного бюджета на 2022 год.

Как рассказал журналистам на прошедшем вчера онлайн-брифинге глава регионального министерства финансов Александр Старков, расходные полномочия территорий области в будущем году увеличатся в связи с необходимостью проведения индексации на 4 процента зарплат муниципальных служащих, выделения дополнительных средств на ремонт и содержание автодорог, на поддержку семей с тремя и более детьми. Так что если ранее предполагалось определить расходы территорий на 2022 год в объёме 85 млрд рублей, то после согласительных процедур их решено увеличить до 105 млрд.

По словам министра, муниципалитеты запрашивали ассигнования на ремонт автодорог, школ, детских садов, больниц, объектов ЖКХ, на отселение людей из ветхого и аварийного жилья. Согласительная комиссия сочла возможным удовлетворить и часть дополнительных просьб. Так, мэрия Екатеринбурга, просившая 5,8 млрд рублей ассигнований в связи с подготовкой к Универсиаде-2023, получит около четырёх миллиардов, а расходные статьи бюджета Нижнего Тагила, который в 2022 году отмечает 300-летие, решено пополнить двумя миллиардами рублей.

Дополнительные средства получат и другие муниципалитеты. Председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Заксобрания области Пётр Соколюк рассказал, что по просьбам ряда территорий, где нет крупных предприятий – налогоплательщиков, решено выделить им средства на совершенствование работы общественного транспорта, ремонт городских бань и даже на обустройство местных кладбищ. Он пояснил также, что над бюджетом 2022 года депутаты начнут предметно работать после 8 октября, когда в парламенте области пройдёт процедура назначения комитетов, комиссий и рабочих групп.

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