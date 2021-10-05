Страны ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти в ноябре на 400 тысяч баррелей в сутки

Сейчас страны ОПЕК+ добывают по 400 тыс. баррелей в сутки. Фото: Алексей Кунилов

Страны ОПЕК+ провели министерскую встречу. По итогам было принято решение увеличить добычу нефти в ноябре на 400 тысяч баррелей в сутки.

С российской стороны на онлайн-встрече присутствовал заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак, сообщает пресс-служба кабмина.

«По итогам было решено продолжить взаимодействие в соответствии с теми договорённостями, которые были достигнуты в начале августа, – об увеличении добычи ежемесячно на 400 тыс. баррелей в сутки, в частности в ноябре. Это будет тем балансирующим моментом, который позволит нам продолжить нормализацию состояния рынка», – сказал Александр Новак.

Это позволит России восстанавливать добычу нефти в соответствии с ранее намеченными планами. К маю страна должна выйти на докризисный уровень по добыче "чёрного золота".

По словам Александра Новака, все страны соглашения добровольно и ответственно следовать договорённостям. Это значительно способствует балансировке рынка и сохранению стабильной ситуации на нём.

Следующая встреча пройдёт 4 ноября 2021 года.

Как писала «Областная газета», в июле страны – члены ОПЕК+ договорились с августа суммарно увеличить нефтедобычу на 400 тысяч баррелей в сутки. Достигнутые договорённости по объёмам добычи будут действовать до конца 2022 года. На декабрь 2021 года запланирована оценка состояния рынка и ситуации в странах, входящих в ОПЕК+, чтобы скорректировать квоты.

Напомним, что в апреле страны договорились об увеличении добычи нефти в мае и июне на 350 тысяч баррелей в сутки, а в июле – на 441 тысячу. В рамках сделки Россия за эти три месяца планировала нарастить добычу на 114 тысяч баррелей в сутки.

По итогам прошлого заседания стран ОПЕК+, Россия увеличила добычу примерно на 100 тысяч баррелей в сутки дополнительно к августу в сентябре и октябре.