Цена на газ в Европе пять раз за день обновила максимум

Газ в Европе дорожает уже несколько недель. Фото: Алексей Кунилов

Цена на газ в Европе за несколько часов поднялась до рекордных 1900 долларов за тысячу кубометров. Затем резко опустилась на 400 долларов. На фоне таких скачков подорожал и уголь.

Фьючерсные цены на газ в Европе в среду в какой-то момент поднялись до 1550 долларов, затем до 1600,1650 и 1700 долларов за тысячу "кубов", а затем совершили прыжок в более чем 200 долларов и зафиксировались на отметке свыше 1900 долларов, свидетельствуют данные биржи ICE.

Через несколько минут цена резко опустилась до 1679 долларов, а через 40 минут ещё снизилась до 1500 долларов за тысячу кубометров. По актуальным данным, сейчас стоимость оценивается в 1325 долларов. На фоне таких скачков возросла цена и на уголь. Сейчас цена на этот вид топлива составляет более 300 долларов.

Владимир Путин накануне прокомментировал ситуацию с ценами на газ в Европе.

"Видите, что в Европе происходит: там истерика и какая-то неразбериха на рынках. Почему? Да потому что никто серьёзно к этому не относится, кто-то спекулирует на проблемах климатических изменений, кто-то недооценивает чего-то, кто-то начинает сокращать инвестиции в добывающие отрасли", - сказал президент на совещании с членами правительства.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что вины России в этом нет.

"Мы настаиваем, что никакой роли России в том, что происходит на газовом рынке в Европе, нет и быть не может. Россия выполняла, выполняет и будет выполнять - самым тщательным образом, последовательно - все взятые на себя по существующим контрактам обязательства", - цитирует Дмитрия Пескова ТАСС.

Напомним, 28 сентября цена на газ в Европе на открытии торгов на бирже ICE впервые в истории превысила 1000 долларов за 1 тыс. кубометров.