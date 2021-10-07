Годовая инфляция в сентябре ускорилась до 7,4%

Из овощей больше всего подорожали помидоры и огурцы по отношению к предыдущему месяцу. Фото: Алексей Кунилов

В сентябре 2021 года годовая инфляция в России ускорилась до 7,4%. В августе она составляла 6,68%, в июле - 6,46%.

Продукты за год выросли в цене на 9,21%, непродовольственные товары - почти на 8,06%, услуги - на 4,22%. Среди продуктов больше всего подорожали сахар (на 29,06% по сравнению с сентябрём 2020 года), охлаждённая и мороженая курица (24,96%), подсолнечное масло (24,24%), яйца (20,76%), мясо птицы и плодоовощная продукция (более 15%).

По данным Росстата, помидоры в сентябре подорожали на 24,9% (по отношению к предыдущему месяцу), огурцы – на 17,3%, апельсины – на 12,9%, чеснок – на 6,5%, бананы – на 3,4%. В то же время подешевели: свекла - на 13,7%, виноград – на 12,6%, морковь – на 10,3%, яблоки – на 5,7%, капуста – на 3,6%, лук – на 2,8%.

Месячная инфляция в сентябре составила 0,6%. В прошлом месяце по сравнению с августом продукты и непродовольственные товары стали дороже на 0,82%. Услуги не изменились в цене.

Напомним, что в конце сентября Минэкономразвития РФ ухудшило прогноз по инфляции в России на конец 2021 года с 5% в июльском прогнозе до 5,8%.