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Экономика
7 октября 2021, 20:00

Правительство России согласовало 42 инициативы социально-экономического развития до 2030 года

Дом Правительства РФ

Правительство одобрило новые инициативы. Фото: Владимир Мартьянов

Правительство России утвердило перечень инициатив социально-экономического развития, которые будут реализовываться до 2030 года. Их разделили по шести ключевым направлениям.

Инициативы должны способствовать эффективному достижению национальных целей, которые были определены Владимиром Путиным на ближайшие 10 лет. Об этом сообщает пресс-служба Правительства России.

"Подписано распоряжение об утверждении перечня стратегических инициатив социально-экономического развития. Всего их 42. Они делятся по шести ключевым направлениям: социальная сфера, строительство, экология, цифровая трансформация, технологический рывок и государство для граждан. Для каждой прописаны конкретные результаты на ближайшие четыре года – до 2024 года и 10 лет – до 2030 года"- сказал Михаил Мишустин на заседании Правительства.

Как пояснил министр экономического развития Максим Решетников, работа над созданием этих инициатив велась весь последний год. Перечень учитывает современные тенденции и проблемы, которые предстоит решить в предстоящие годы. С полным списком проблем можно ознакомиться здесь.

Областная газета Свердловской области

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