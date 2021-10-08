Чем привлекает уральцев жизнь в холодном Ямале?

Ещё 30 лет назад Салехард был деревянным, а сейчас город украшают новые дома из бетона и кирпича. Фото: Станислав Мищенко

В минувший четверг Президент России Владимир Путин на совещании по развитию энергетики поручил продумать увеличение объёмов газа на рынке. Это заявление глава государства сделал после рекордного роста цен на энергоносители в Европе – в середине недели они приблизились к отметке 2000 долларов за кубометр газа. Для решения этой проблемы губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов предложил создать программу по добыче трудноизвлекаемых запасов углеводородного сырья. Наряду с экономическим ростом это даст Ямалу значительный социальный эффект: появятся новые рабочие места, увеличится благосостояние людей. Сейчас по среднедушевым денежным доходам населения ЯНАО занимает первое место среди регионов УрФО – они составляют 88 579 рублей в месяц. Но можно ли прожить на эти деньги там, где из-за сложных климатических условий стоимость жизни во многом выше, чем в Свердловской области?

Газовый карт-бланш

Ямал – это газовая кладовая России: более 80 процентов голубого топлива в стране и 20 процентов в мире добывают именно там. Только в прошлом году из недр региона извлекли 526,9 млрд кубометров газа. Чтобы представить масштабы этого процесса, достаточно взглянуть на карту месторождений – 43 процента территории ЯНАО или 334 000 квадратных километров отданы сегодня под добычу углеводородного сырья. Но основная часть доходов от газа не остаётся в регионе, а идёт в федеральный бюджет: в 2018 году энергетические компании, добывающие топливо на Ямале, заплатили 986 млрд рублей налога на добычу полезных ископаемых – это шестая часть всех отчислений за НДПИ в государственную казну.

Но и без этих средств доходы ямальского бюджета выглядят очень внушительно – 226,7 млрд рублей в 2020 году. При этом численность населения в регионе на тот же период составила 547 тысяч человек, а расходы бюджета на душу населения – 414,5 тысяч рублей. По сравнению со Свердловской областью есть о чём задуматься: на Среднем Урале эти расходы чуть превышают 81,3 тысячи рублей. Разница с Ямалом – в пять раз. Видимо, поэтому губернатор Евгений Куйвашев на прямой линии 6 сентября рассказал о том, что в регионе есть месторождения нефти, и выразил надежду, что когда-нибудь её будут добывать.

– Ямал является одним из лидеров по бюджетообеспеченности в России, что позволяет активно развивать социальную, транспортную и прочую инфраструктуру, – рассказала «ОГ» руководитель Центра стратегического развития территорий Института экономики УрО РАН кандидат экономических наук Екатерина Захарчук. – Основные направления расходов: национальная экономика – 20,4 процента, образование – 22,4 процента, здравоохранение – 12,8 процента, социальная политика – 12,5 процента.

Как и в любом регионе, социально-экономическое развитие ЯНАО неоднородно. Но его уникальность в том, что рядом с деревянными бараками, которые сохранились ещё с 30–40-х годов, повсеместно строятся новые детсады, больницы, спортивные и культурно-досуговые центры. Да и на смену ветхому жилью приходят современные многоквартирные дома. Несмотря на сложности их возведения в условиях вечной мерзлоты, власти округа успешно справляются с этой задачей: по данным Фонда содействия реформированию ЖКХ, Ямал стал лидером по расселению аварийного жилья в России: за 2019–2021 годы план по этому показателю выполнен на 214,5 процентов, расселено 268 тысяч квадратных метров «авариек», а в новые квартиры въехали 17 550 человек.

– Мы действительно запланировали большую программу развития Ямала, – отметил в июле глава региона Дмитрий Артюхов. – Радует, что люди уже видят результат. В большинстве городов темпы хорошие – строится много нового и долгожданного жилья. Микрорайоны проектируются комплексно – с поликлиниками, школами, детскими садами. Наша главная цель – расселить миллион квадратных метров аварийного жилья. И мы уверенно идём к её достижению. К концу года достигнем трети запланированного объема.

Цены и жильё

Сильнее всего эти перемены заметны в столице Ямала Салехарде, где проживает 51 тысяча человек. В отличие от стотысячных газовых городов – Нового Уренгоя и Ноябрьска, воздвигнутых в 70-е, – он был основан ещё в 1595 году и к распаду Советского Союза практически полностью состоял из двухэтажных деревянных бараков, в которых в основном жили потомки заключённых и надзирателей ГУЛАГа. За тридцать лет город изменился до неузнаваемости: на месте рублёнок теперь высятся многоэтажные дома с развитой социальной инфраструктурой.

– Лучшего места, чем Салехард, для воспитания детей не найти, – говорит местный житель Илья Дерюшев, который переехал сюда из Екатеринбурга в 2014 году. – Новые садики и школы оборудованы интерактивными досками, соляными и сенсорными комнатами, бассейнами, компьютерными классами, лингафонными кабинетами, видеосвязью и другими современными гаджетами. Мой ребёнок ходит в детсад «Мамонтёнок», при этом ежемесячная плата там такая же, как в Екатеринбурге, – около трёх тысяч рублей, а образовательный потенциал в разы больше.

С учётом того, что среднемесячная зарплата на Ямале составила по итогам 2020 года 110 759 рублей, расходы не такие уж большие. Но такие деньги получают далеко не все: чаще всего это сотрудники газодобывающих компаний, чиновники и бюджетники. Если говорить о ценах в целом, то сейчас они заметно ниже, чем были пять лет назад. С приходом в Салехард федеральных торговых сетей стоимость продуктов питания практически сравнялась с ценами в других городах Урала. Так, картофель в магазине «Пятёрочка» стоит 50 рублей за килограмм, бананы – 55 рублей, а литр молока – 64 рубля. На рынке цены подороже, но и продукты там специализированные: килограмм вырезки из оленины стоит 690 рублей, слабосолёный щёкур (северная рыба семейства сиговых. – Прим. ред.) – 550 рублей, консервы из налима и других рыб – 80–150 рублей.

– Самое дорогое в Салехарде – это жильё, – продолжает Илья Дерюшев. – Когда я стал здесь работать в 2014 году, получал на руки 45 тысяч рублей. Из них 32 тысячи у меня уходило на аренду однокомнатной квартиры в «деревяшке» и оплату коммунальных услуг. Потом я взял ипотеку, но это тоже дорогое удовольствие: цены на жильё у нас сравнимы с московскими – «двушка» в панельном доме площадью 50 квадратных метров обойдётся где-то в 7,8 миллиона рублей. Такие цены вызваны тем, что нового жилья в городе пока не хватает. А коммуналка примерно такая же, как в Екатеринбурге: за двухкомнатную квартиру площадью 52 метра я плачу зимой около 8 тысяч рублей, летом – вдвое меньше.

Очарование Севера

Но даже высокие цены на недвижимость и суровые зимние морозы, когда температура воздуха опускается ниже -50 градусов, не останавливают жителей России от переезда на Ямал – миграционный прирост населения в 2020 году составил здесь 80,9 процента. Большинство людей едут в ЯНАО за длинным рублём, чтобы за пару лет заработать на машину или квартиру в родном регионе. Но как показывает практика, это «ненадолго» превращается в «навсегда»: приезжие остаются на Ямале из-за удивительной арктической природы, хорошей экологии и широкого набора социальных благ.

Ими пользуются все жители округа, в особенности – представители коренных малочисленных народов Севера. Их в ЯНАО насчитывается более 49 тысяч. К ним относятся ненцы, ханты, селькупы. Для кочевых семей созданы все условия: их дети обучаются с осени до лета в интернатах, а подростки поступают в Ямальский многопрофильный колледж и получают востребованные в тундре специальности – фельдшеров, ветеринаров и другие. Всего для представителей КМНС действуют 58 видов социальной поддержки – от дополнительных выплат людям старшего возраста до такой экзотической помощи, как чумовой капитал тем, у кого родился третий и последующие дети. Он включает в себя большие покрывала из оленьих шкур и брезента, две нарты, доски, шесты для чума и походную печь. Стоимость такого комплекта – свыше полумиллиона рублей. Выплачивают чумовой капитал семьям наравне с окружным маткапиталом, который равен 500 тысячам рублей.

– Правительство Ямала всесторонне заботится о семьях, ведущих традиционный образ жизни, – говорит член Общественной палаты ЯНАО Ейко Богданов. – Представители КМНС обеспечены социальными гарантиями независимо от их местонахождения – будь то Полярный Урал или Тазовская губа. Поэтому вполне ожидаемо, что за 10 лет их численность выросла почти на 9 тысяч человек – это результат долгосрочной политики по повышению качества жизни всего населения округа.