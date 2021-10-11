В России к концу 2022 года в обращение поступит новая сторублёвая купюра

На лицевой стороне существующей 100-рублёвой банкноты изображена квадрига на портике здания Большого театра. Фото: Владимир Мартьянов.

Изготовить и выпустить в обращение новую сторублевую купюру планируется к концу 2022 года. На ней изобразят достопримечательности Москвы.

Эскизный проект банкноты уже утверждён. Однако потребуется время, чтобы кредитные организации настроили под неё свою аппаратуру, рассказал "Известиям" зампред Центробанка Михаил Алексеев. Он уточнил, что граждане смогут увидеть новую купюру ближе к концу следующего года.

"В последующие годы новые и ныне используемые денежные знаки будут обращаться параллельно, точно так же, как это происходит сейчас с разными модификациями других наших банкнот. И это соответствует международной практике. Так что не стоит ждать, что рынок будет мгновенно наводнён новой банкнотой и она сразу заменит нынешние сто рублей", - сказал заместитель председателя Банка России.

В марте Михаил Алексеев сообщал, что на новой банкноте будут изображены символы Москвы: Красная площадь, "Зарядье", Шуховская башня, главное здание МГУ.

Напомним, ранее стало известно, что на пятитысячной купюре появится изображение Екатеринбурга. Вероятнее всего, на купюре появятся Дом Севастьянова или Плотинка. Эти варианты набрали наибольшее число оценок экспертных групп Центробанка.

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