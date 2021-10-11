Определены направления бюджетной политики

В 2021 году на инициативное бюджетирование было подано 73 заявки из 27 свердловских муниципалитетов Фото: Галина Соловьева

Основные направления бюджетной и налоговой политики Свердловской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов утвердил своим Указом от 8 октября 2021 года глава региона Евгений Куйвашев.

Документ предписывает в ряду приоритетов налоговой политики в предстоящие три года считать работу по обеспечению комфортных экономических условий для ведения предпринимательской деятельности, стимулирование роста доходов граждан, работающих в отраслях реального сектора экономики, а также выявление потенциальных источников пополнения бюджетных доходов.

Главным же приоритетом бюджетной политики области, как и в прошлом году, остаётся достижение национальных целей развития на период до 2030 года, определённых Указом Президента России от 21 июля 2020 года. Это прежде всего – сохранение населения, здоровье и благополучие людей, создание комфортной и безопасной среды их проживания, рост занятости в экономике, развитие предпринимательства, повышение производительности труда и заработной платы. А также – цифровая трансформация базовых отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления.

Заметим, что этот объёмный документ в своих 14 главах содержит лишь перечисление направлений, на которые следует выделять бюджетные средства. Конкретных же цифр в нём очень мало. Так, в главе «Образование» упоминается необходимость выплаты единовременных пособий в 1 млн рублей учителям, переехавшим на работу в сёла, посёлки и малые города, да ежемесячных доплат в 5000 рублей учителям за классное руководство. В главе «Промышленность, наука и инновации» есть только одна цифра – содействовать достижению роста инвестиций в основной капитал в 2024 году не менее 70 процентов по сравнению с 2020 годом. В главе «Транспорт и дорожное хозяйство» предписано увеличивать в регионе долю автодорог, отвечающих нормативным требованиям, на 0,3 процента в год, а в крупнейших городских агломерациях – на 3,0 процента, то есть на целый порядок интенсивнее…

Отрадно, что есть в документе и пункт о ежегодной индексации заработной платы работникам бюджетной сферы. Правда, уже без указания конкретных цифр и процентов.

А ещё губернаторский указ предписывает не допустить дальнейшего роста государственного долга области, изыскивать возможности для повышения доли собственных доходов областной казны, обеспечивать открытость бюджетного процесса и вовлекать в него жителей региона, в том числе путём развития инициативного бюджетирования.

СПРАВКА «ОГ» Метод инициативного бюджетирования, внедряемый в Свердловской области с 2017 года, состоит в том, что жители сами определяют приоритетный проект на своей территории и участвуют в его реализации финансово, внося от 1 до 5 процентов его общей стоимости. А основные средства выделяют спонсоры, муниципальные и региональные власти. В Свердловской области в 2021 году в рамках его реализации было подано 73 заявки из 27 муниципалитетов.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 No1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»