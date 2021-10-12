Доступ в Интернет получат ещё не меньше 100 тысяч свердловчан

Компании, обеспечивающие жителей небольших населённых пунктов доступом в Интернет, могут претендовать по получение мер поддержки от государства. Для этого им необходимо обратиться в региональное минцифры. Фото: Алексей Кунилов

Министр цифрового развития и связи Свердловской области Михаил Пономарьков назвал основные направления работы возглавляемого им министерства. Вчера он принял участие в пресс-конференции об устранении в регионе цифрового неравенства. Она стала первой для него в должности, которую он занимает с 27 сентября.

Онлайн-встречу с журналистами Михаил Пономарьков начал с напоминания о том, что региональное минцифры было создано в марте 2021 года путём преобразования из департамента информатизации и связи. По его словам, целью нового министерства является переход на централизованную модель управления в сфере цифровизации.

Сейчас министерство готовится к реализации стратегии цифровой трансформации региона, которая недавно была утверждена губернатором. Она рассчитана на период до 2024 года и затрагивает такие сферы, как государственное управление, образование, здравоохранение, транспорт, промышленность и другие. Также минцифры курирует процессы обеспечения Интернетом небольших населённых пунктов и отдельных социально значимых объектов.

Подробнее о двух этих проектах рассказал директор Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» Иван Пичугин. Он отметил, что с 2014 года в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН) точки доступа в Интернет появились в 214 населённых пунктах с численностью населения от 250 до 500 человек, возможность пользоваться Всемирной паутиной получили в общей сложности 135 тысяч человек. До конца этого года Интернет станет доступен жителям ещё восьми сёл и деревень (о том, каких именно, «ОГ» рассказывала в №170 от 15 сентября 2021 года), на чём первый этап проекта завершится.

Его второй этап уже запущен под названием УЦН 2.0. Теперь в него могут попасть населённые пункты, где проживает от 100 человек и где отсутствуют Интернет и мобильная связь.

– По последним данным, в Свердловской области доступ в Интернет не имеют 339 населённых пунктов, которые подпадают под условия проекта УЦН 2.0. Правда, после подведения итогов предстоящей переписи населения это число может измениться, – заявил глава минцифры.

По словам Ивана Пичугина, проект УЦН 2.0 должен затронуть от 100 до 150 тысяч свердловчан.

Что касается обеспечения доступа к Интернету социально значимых объектов, то этот процесс уже завершён. За три года в почти 600 населённых пунктах к Сети подключили 1641 объект, среди которых школы, фельдшерско-акушерские пункты и пожарные части.