В ближайшие три года на соцподдержку россиян будет направлено 41,5 триллиона рублей

Владимир Путин напомнил, что в первую очередь нижней палате парламента необходимо будет рассмотреть законопроекты о федеральном бюджете. Фото: Алексей Кунилов.

Во вторник, 12 октября, на встрече депутатами Госдумы РФ восьмого созыва Президент РФ Владимир Путин напомнил, что в первую очередь нижней палате парламента необходимо будет рассмотреть законопроекты о федеральном бюджете. Он подчеркнул, что крупнейшая статья расходов бюджета - соцполитика.

Глава государства отметил, что основные приоритеты документов - социальная политика, экономическое развитие и здравоохранение.

"Крупнейшая бюджетная статья социальная политика, а это, прежде всего, поддержка семей с детьми, людей старших поколений. На три предстоящих года на это направление предполагается выделить 41,5 триллиона рублей", - передаёт слова Владимира Путина пресс-служба Кремля.

Он добавил, что на экономическое развитие регионов за этот же срок потратят 15,1 трлн рублей, а на здравоохранение - 10,9 трлн рублей. Отдельно российский лидер остановился на необходимости решения острых проблем в сферах здравоохранения, образования, жилья, экологии и доходов граждан.

Как писала ранее "Облгазета", в ходе встречи Владимир Путин также предложил индексировать маткапитал на величину фактической, а не прогнозируемой инфляции. По его мнению, такой подход к индексации материнского капитала должен начать действовать уже с 2022 года.