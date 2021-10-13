Владимир Путин объяснил причины скачка стоимости газа на европейском рынке

По словам Владимира Путина, скачок цен на европейском газовом рынке стал следствием дефицита электроэнергии, а не причиной. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя". Глава государства объяснил причины газового кризиса на европейском рынке.

По его словам, скачок цен на европейском газовом рынке стал следствием дефицита электроэнергии, а не причиной.

"Ситуация на газовом рынке, прежде всего европейском, пока не выглядит сбалансированной и предсказуемой. И главная причина в том, что не всё на этом рынке зависит от производителей: не меньшую, а то и большую роль здесь играют потребители газа", – передаёт слова Президента РФ пресс-служба Кремля.

Владимир Путин заявил, что доля возобновляемых источников энергии в европейском энергобалансе за последние 10 лет резко увеличилась, что привело к серьёзному минусу – непостоянству выработки электроэнергии и потребность в больших резервных мощностях. Так, в 2021 году из-за безветренной погоды ветряные электростанции не смогли дать достаточный объём электричества, что привело к скачку цен, а это в свою очередь стало "спусковым крючком, триггером и для роста газовых котировок на спотовом рынке".

Российский лидер напомнил, что потребление газа зависит от сезона – запасы голубого топлива на зиму восполняются в летний период. Но в нынешнем году, несмотря на холодную зиму в Европе, многие страны не стали этого делать и понадеялись на спотовые поставки газа, тем самым в условиях ажиотажного спроса ещё сильнее подстегнув цены к росту.

"Рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот. И не нужно, что называется, перекладывать с больной головы на здоровую, как у нас говорят, как пытаются делать некоторые наши партнёры. Иногда слушаешь, что на этот счёт говорится, – удивляешься, <...> просто прикрывают свои собственные ошибки", – возмутился Владимир Путин.

Напомним, 6 октября цена на газ в Европе за несколько часов поднялась до рекордных 1 900 долларов за тысячу кубометров. Затем резко опустилась на 400 долларов. На фоне таких скачков подорожал и уголь.

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