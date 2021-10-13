Правительство России улучшил механизм списания долгов по бюджетным кредитам регионов

Свердловская область активно берёт кредиты. Фото: Павел Ворожцов

Правительство России усовершенствовало механизм списания долгов по бюджетным кредитам регионов. Это позволит большему количеству субъектов страны брать кредиты.

Постановление об этом утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. Это касается тех регионов, которые развивают инфраструктуру, необходимую для новых инвестиционных проектов. Объём списания долгов связано с суммой налогов, которые поступают в федеральный бюджет от реализации инвестпроекта.

Ранее списание происходило только по налогам компаний, созданных специально под инвестпроект. Теперь будут учитываться также и налоги от реализации новых инвестпроектов уже действующими организациями.

Документ конкретизирует перечень налогов и сборов, которые принимаются во внимание при списании задолженности. В список попали акциз на бензин, водный налог, налог на прибыль организаций и на добычу полезных ископаемых.

Программа списания долгов распространяется на проекты сельского хозяйства, туризма, обрабатывающего производства, добычи полезных ископаемых (кроме нефти и газа), жилищное и дорожное строительство.

Напомним, Свердловская область имеет госдолг в размере более 106 млрд рублей. В сентябре региону одобрили кредит почти в 12 миллиардов рублей. Деньги пойдут на развитие инфраструктурных проектов. В ходе Прямой линии губернатор Свердловской области рассказал, что за счёт кредитов регион развивается.